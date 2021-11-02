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ЕС и Россия могут договориться о признании сертификатов вакцинации: Идут переговоры
02 ноября 2021, 22:15 • 91 • Политика
Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам могут достичь взаимопонимания по вопросу признания сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил постпред России при ЕС.
По вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом может быть достигнуто понимание в ближайшее время.
- заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
По словам дипломата, переговоры ведутся с Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). В вопросе взаимного признания сертификатов есть обоюдная заинтересованность, рассказал Чижов в телеинтервью.
"Для этого надо иметь чёткие договорённости по формату, по порядку выдачи, по порядку получения этих сертификатов и совместимости тех баз данных, на основе которых они выдаются", - пояснил постпред России. Об этом сообщает ТАСС.
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