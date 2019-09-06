ЕС и Россия договорились о новой трёхсторонней встрече по газу

Представители Евросоюза и России договорились провести трёхстороннюю министерскую встречу с Украиной по вопросам газа до конца сентября.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича.

Он добавил, что точную дату встречи «объявят вскоре», после проведения консультаций с представителями Украины.

Ранее в Министерстве энергетики Украины заявили, что украинская сторона готова к переговорам по транзиту газа с Россией и ЕС в сентябре.