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ЕС и Россия договорились о новой трёхсторонней встрече по газу
06 сентября 2019, 14:09 • 98 • Украина
Представители Евросоюза и России договорились провести трёхстороннюю министерскую встречу с Украиной по вопросам газа до конца сентября.
© Илья Питалев РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича.
Он добавил, что точную дату встречи «объявят вскоре», после проведения консультаций с представителями Украины.
Ранее в Министерстве энергетики Украины заявили, что украинская сторона готова к переговорам по транзиту газа с Россией и ЕС в сентябре.
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