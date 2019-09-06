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ЕС и Россия договорились о новой трёхсторонней встрече по газу

06 сентября 2019, 14:09  •  98 • Украина
Представители Евросоюза и России договорились провести трёхстороннюю министерскую встречу с Украиной по вопросам газа до конца сентября.
 
© Илья Питалев РИА Новости
 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича. 

Он добавил, что точную дату встречи «объявят вскоре», после проведения консультаций с представителями Украины.

Ранее в Министерстве энергетики Украины заявили, что украинская сторона готова к переговорам по транзиту газа с Россией и ЕС в сентябре.

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