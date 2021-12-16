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ЕС и партнёры попались на казусе с Россией в 24 страницах

16 декабря 2021, 07:45  •  233 • Политика
Итоговое заявление встречи глав государств ЕС и стран "Восточного партнёрства", опубликованное на 24 страницах, обернулось казусом с Россией. О последней в документе - ни слова, несмотря на активно поддерживаемую истерию на Западе против Москвы в последнее время.
Любопытный факт подтвердила после встречи и премьер-министр Финляндии Санна Марин, отметив, что на саммите ЕС и стран "Восточного партнёрства" (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия, Украина - ранее в него входила и Белоруссия, но полгода назад Минск приостановил своё участие в этой организации после введённых в адрес республики ограничительных мер Евросоюза) никаких санкций против России не обсуждалось, хотя в целом ситуацию с Незалежной обсудили.
Казус в том, что в последнее время на Западе, в том числе в странах ЕС и его партнёрах, активно муссируется вброс о якобы грядущем "вторжении" России на Украину, звучат провокационные заявления и угрозы новых рестрикций в адрес Москвы. А по факту о России в итоговой декларации прошедшего саммита, опубликованной на 24 страницах, о нашей стране не было сказано ни одного слова. Вообще ни одного.
Разве что можно рассмотреть небольшой намёк на "крымский вопрос" во фразе про то, что ЕС "остаётся привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах".

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