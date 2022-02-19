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ЕС и НАТО выступили единым фронтом против России: Куда направят новый удар?
19 февраля 2022, 13:05 • 159 • Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новых санкциях ЕС против России в случае начала войны на Украине. Угроза рестрикций нависла над энергетическим сектором и высокими технологиями. При этом в НАТО и ЕС выступили против России единым фронтом.
Евросоюз и НАТО будут сохранять полное единство в условиях украинского кризиса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она же обнародовала информацию о новом санкционном ударе ЕС против России, если на Украине начнётся война.
Судя по заявлению европолитика, отдуваться на этот раз придётся компаниям, работающим в энергетическом секторе и связанным с высокими технологиями.
Тем временем НАТО продолжает диктовать свои условия Москве и призывает Россию отвести войска от границы с Украиной. В Североатлантическом альянсе полагают, что именно это должно стать "первым шагом в урегулировании кризиса".
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