ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ

В польском издании Onet увидели глобальные политические последствия из-за помощи России итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. По мнению автора публикации, главы Центра стратегических анализов Витольда Юраща, Россия может таким образом нанести мощный удар по ЕС и НАТО.

Он отмечает, что в то время, как ни Евросоюз, ни США не помогли Италии, это сделала Россия.

Причём военные самолёты, убеждён автор, были направлены неспроста. Это также якобы является демонстрацией превосходства.

Кроме того, отмечает эксперт, неслучайно и то, что на всех грузах есть наклейки "Из России с любовью".

Эта фраза явно неслучайна и связана с названием одного из фильмов о Джеймсе Бонде, отмечает Витольд Юращ, передаёт inoTV.

Результатом этого "броска Джеймса Бонда" может стать то, что Италия, которая и до этого высказывалась со скепсисом об антироссийских санкциях, в результате и вовсе откажется их поддерживать.

Действия РФ наносят мощный удар по авторитету западных структур, включая ЕС и НАТО, подчеркивает Юращ.

"Россия, которая сама борется с эпидемией коронавируса, не отказывается от своей политики. Не в первый раз в истории она проводит её очень эффективно", - резюмирует он.