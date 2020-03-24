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ЕС и НАТО не выдержат "броска Джеймса Бонда" от русских - иноСМИ
24 марта 2020, 02:35 • 36 • В мире
Глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ в польском издании Onet оценил последствия помощи России итальянским медикам в разгар коронавируса. По его словам, неслучайно в этом многое, начиная с надписи на грузах "Из России с любовью", которая связана с названием одного из фильмов о Джеймсе Бонде, и заканчивая собственно военными Ил-76. По его словам, эта ситуация может мощно ударить по авторитету ЕС и НАТО. Результатом этого "броска Джеймса Бонда", эксперт убеждён, станет то, что Италия откажется поддерживать дальнейшие антироссийские санкции.
В польском издании Onet увидели глобальные политические последствия из-за помощи России итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. По мнению автора публикации, главы Центра стратегических анализов Витольда Юраща, Россия может таким образом нанести мощный удар по ЕС и НАТО.
Он отмечает, что в то время, как ни Евросоюз, ни США не помогли Италии, это сделала Россия.
Причём военные самолёты, убеждён автор, были направлены неспроста. Это также якобы является демонстрацией превосходства.
Кроме того, отмечает эксперт, неслучайно и то, что на всех грузах есть наклейки "Из России с любовью".
Эта фраза явно неслучайна и связана с названием одного из фильмов о Джеймсе Бонде, отмечает Витольд Юращ, передаёт inoTV.
Результатом этого "броска Джеймса Бонда" может стать то, что Италия, которая и до этого высказывалась со скепсисом об антироссийских санкциях, в результате и вовсе откажется их поддерживать.
Действия РФ наносят мощный удар по авторитету западных структур, включая ЕС и НАТО, подчеркивает Юращ.
"Россия, которая сама борется с эпидемией коронавируса, не отказывается от своей политики. Не в первый раз в истории она проводит её очень эффективно", - резюмирует он.
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