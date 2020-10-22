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ЕС и Британия ввели санкции против России за кибератаку на бундестаг
22 октября 2020, 20:00 • 49 • Политика
В опалу Брюсселя и Лондона попали два гражданина РФ и одно юрлицо
Евросоюз ввел санкции против двух граждан России и одной организации за якобы хакерскую атаку на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что под европейскую дубину угодил "85-й главный центр спецопераций ГРУ", а также о Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых в Брюсселе называют сотрудниками вышеозначенного учреждения.
"Кибератака была нацелена на информационную систему парламента и повлияла на ее способность функционировать в течение нескольких дней. Был похищен значительный объем данных, а также затронуты почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель", – говорится в сообщении официального журнала ЕС.
Сегодняшние санкции состоят из запрета на въезд на территорию союза и замораживания активов.
В общей сложности ограничительным мерам в связи с кибератаками, направленными против ЕС или его государств-членов были подвергнуты 8 физических и 4 юрлиц и органов, указывается в документе.
Одновременно с Евросоюзом эти же рестрикции наложили и власти Соединенного Королевства.
"Великобритания объявила, что введет замораживание активов и запрет на поездки в отношении двух российских офицеров ГРУ и подразделения военной разведки 26165 ГРУ под кодовым названием APT28 и Fancy Bear, которые ответственны за кибератаки на парламент Германии в 2015 году", – сообщает британское дипведомство.
Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что Британия "стоит плечом к плечу" с Германией и своими европейскими партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности за хакерство, направленное "на подрыв западных демократий".
"Это преступное поведение еще больше дискредитирует российское правительство", – подчеркнул министр.
Ранее наш МИД уже заявлял, что Берлин не представил доказательств причастности Москвы к хакерской атаке, и решительно отверг эти обвинения.
Добавим, что сегодня президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в рамках дискуссионного клуба "Валдай", касаясь темы санкций, напомнил о призыве РФ к мировым державам ради гуманитарной составляющей в пандемию хотя бы временно отменить их. И данное обращение, подчеркнул он, совсем не имеет отношения к России, поскольку, "бог с ними, мы справимся с этим".
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