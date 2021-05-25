ЕС готовится осудить Россию

Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю поручено подготовить доклад о стратегии отношений с Россией. Действия Москвы станут одним из основных пунктов повестки саммита Евросоюза 24-25 мая. По словам высокопоставленного европейского чиновника, предлагается осудить действия России против ЕС и государств-членов.

На саммите государств - участников Евросоюза Россия вновь будет одной из ключевых тем обсуждения. Как отметил в беседе с журналистами высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным, будет "стратегическая дискуссия европейских руководителей".

Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю поручено подготовить доклад о стратегии отношений с Россией. Однако вряд ли Москве стоит ожидать позитивных изменений в отношениях с Европой.

Судя по словам инсайдера, страны - участницы Евросоюза в первую очередь планируют "осудить действия России против ЕС и государств-членов". Кроме того, в посланиях будут звучать уже привычные призывы "к единству и солидарности".

Важный нюанс: европейские чиновники не только не намерены отступать от пяти принципов в своих отношениях с Россией, но не исключают их пересмотра. Судя по готовящемуся "осуждению", на снижение напряжённости в отношениях между Москвой и Брюсселем вряд ли стоит рассчитывать. А вот очередные санкции против нашей страны, весьма вероятно, могут быть одобрены.

Чиновник ушёл от прямого ответа на соответствующий вопрос СМИ о возможных рестрикциях, отметив, что одни страны, вероятно, поддержат новые санкции, другие, наоборот, им воспротивятся.

Напомним, "пять принципов", которыми руководствуются в Евросоюзе в отношениях с Россией, были согласованы ещё в 2016 году. Речь идёт о реализации Минских договорённостей по Донбассу, а также отказ признавать Крым территорией России (в 2014 году полуостров вернулся в состав России после проведённого референдума, однако на Украине, в США и ЕС отказываются признавать его итоги. - Ред.), укрепление внутренней устойчивости Евросоюза, развитие и усиление партнёрских отношений с Востоком и Центральной Азией в том числе, избирательное взаимодействие с Россией с учётом общих интересов, а также поддержка гражданского общества в нашей стране с основным упором на молодёжь.