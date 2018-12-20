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ЕС готовится к «кошмарному» Brexit

20 декабря 2018, 19:09  •  49 • В мире
Еврокомиссия приняла пакет из 14 экстренных мер на случай «жесткого» выхода Британии из сообщества в попытке минимизировать ущерб для ЕС и его граждан
Автор:
Латышев Сергей
Брюссель и Лондон обнародовали планы на случай неконтролируемого выхода Британии из Евросоюза, который угрожает ему серьезными последствиями, а Соединенному Королевству – тем же самым, но только в кубе. Разница между обнародованными Лондоном и Брюсселем чрезвычайными мерами состоит в том, что британские власти в данный момент хотят ими запугать, прежде всего, собственных парламентариев. Эту цель преследует обнародование планов использования армии, чтобы не допустить хаоса, вызванного разрывом с ЕС.
Расчет делается на то, что таким образом в парламенте удастся пропихнуть еще не до конца согласованный с Брюсселем вариант «мягкого» Brexit, за который выступает оказавшаяся под ударом со стороны и евроскептиков, и еврооптимистов премьер Тереза Мэй. В Брюсселе же за обнародованными за 100 дней до выхода Британии из ЕС экстренными планами скрывается серьезное опасение, что Мэй не удастся заручиться поддержкой парламента, и Brexit поэтому будет «жестким». Обнародованные накануне еврокомиссаром по вопросам евро и социальному диалогу Валдисом Домбровскисом 14 экстренных мер преследуют цель минимизировать последствия грядущей катастрофы для европейцев. Прежде всего, с учетом огромного значения Лондона как глобального финансового центра, на который завязаны во многом европейские банки и финансовые институты.

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