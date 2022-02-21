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ЕС готовит удар в "самое слабое место" России? Политолог раскрыл план главы ЕК
21 февраля 2022, 22:15 • 144 • Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экономические санкции главным рычагом воздействия на Россию. "Отрабатывает тему", - уверен политолог Асафов.
Экономические санкции - самый мощный рычаг воздействия на Россию, так как это её "самое слабое место", заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Политолог Александр Асафов считает, что европейские политики просто отрабатывают американский темник.
Речь идёт о заявлении главы Еврокомиссии по поводу "вторжение России на Украину", которое Запад обещает уже третий месяц, но которое всё не происходит и не происходит. Урсула фон дер Ляйен призвала ударить Россию в "самое слабое место", то есть в вести новые экономические санкции.
- прокомментировал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.
Он указал, сейчас в СМИ обсуждают опасения по безопасности, которые Россия предъявляет в том числе и Евросоюзу. Также горячей темой является продвигаемое США мифическое вторжение России на Украину. И вполне очевидно, на какой стороне выступает Урсула фон дер Ляйен.
- считает политолог.
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