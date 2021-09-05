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ЕС готовит пятый пакет санкций для Белоруссии

05 сентября 2021, 01:25  •  93 • В мире
В Минске уверены: ЕС пытается переложить свою вину на Белоруссию
На прошедшей неделе в Комитете по иностранным делам Европарламента прошли слушания о ситуации на границах Евросоюза с Беларусью, на которые были приглашены представители Литвы, Польши и Латвии, государств, столкнувшихся с наплывом нелегальных мигрантов. Представители этих стран уверены, что всё это является гибридной атакой со стороны режима Лукашенко и требуют от Брюсселя срочно принять меры.
«Незаконные пересечения границы, которые мы наблюдаем на восточных границах ЕС, являются беспрецедентной и вопиющей гибридной атакой на Евросоюз со стороны режима Лукашенко. Его цель – изменить политику ЕС: отменить европейские санкции и заставить Евросоюз прекратить поддержку белорусского гражданского общества»,
заявила в своём выступлении парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица.
Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас уверен, что Евросоюз просто обязан дать «решительный ответ» Минску, иначе с белорусской стороны последуют новые атаки.
А постпред Польши при ЕС Анджей Садош поведал евродепутатам о том, как Лукашенко приглашает мигрантов в Минск, а затем везёт их на границы с Евросоюзом.
Представителям Литвы, Латвии и Польши удалось убедить Комитет по иностранным делам взяться за подготовку нового пакета европейских санкций в отношении Белоруссии. При этом ряд европарламентариев поддержали предложение стран Балтии и Польши ужесточить введённые ранее санкции. Кто попадёт под новые санкции, пока не известно. Высказывались предложения уделить особое внимание белорусским судьям и прокурорам, которые «участвуют в репрессиях против белорусского народа».
Мантас Адоменас внёс предложение ввести санкции в отношении авиакомпании «Белавиа», хотя ей уже давно запрещено летать в Евросоюз. А Калниня-Лукашевица предложила внести в санкционные списки ещё и белорусские туристические фирмы. Она уверена, что это они привозят мигрантов к латышским границам.
«Разумеется, мы продолжим борьбу с этим ужасным злоупотреблением мигрантами и человеческими страданиями со стороны режима Лукашенко. Борьба с этим будет включать санкции – работа над пятым пакетом начинается прямо сейчас с участием государств-членов Евросоюза»,
– цитирует европейский новостной сайт Euronews представителя Европейской службы внешних действий Люка Девиня.
По словам Девиня, пятый пакет санкций будет готов уже к концу сентября.
В Белоруссии же уверены, что подобные действия Евросоюза противоречат международному праву.
Заместитель постоянного представителя Беларуси в ОБСЕ Андрей Лозовик рассказал, что на увеличение количества нелегальных мигрантов повлияло «сворачивание Брюсселем проектов сотрудничества по пограничным вопросам и международной технической помощи». Белорусская же сторона без помощи ЕС физически не в состоянии остановить потоки беженцев.
«Мы неоднократно обращались в Еврокомиссию с предложениями о проведении соответствующих консультаций, однако эти обращения пока остаются без ответа. Можно сколько угодно выдумывать гибридные небылицы, но граница должна быть линией сотрудничества, и любые вопросы на ней успешно решаются только путем взаимоуважительного диалога»,
– считают в Минске.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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