ЕС готовит пятый пакет санкций для Белоруссии

В Минске уверены: ЕС пытается переложить свою вину на Белоруссию

На прошедшей неделе в Комитете по иностранным делам Европарламента прошли слушания о ситуации на границах Евросоюза с Беларусью, на которые были приглашены представители Литвы, Польши и Латвии, государств, столкнувшихся с наплывом нелегальных мигрантов. Представители этих стран уверены, что всё это является гибридной атакой со стороны режима Лукашенко и требуют от Брюсселя срочно принять меры.

«Незаконные пересечения границы, которые мы наблюдаем на восточных границах ЕС, являются беспрецедентной и вопиющей гибридной атакой на Евросоюз со стороны режима Лукашенко. Его цель – изменить политику ЕС: отменить европейские санкции и заставить Евросоюз прекратить поддержку белорусского гражданского общества»,

– заявила в своём выступлении парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица.

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас уверен, что Евросоюз просто обязан дать «решительный ответ» Минску, иначе с белорусской стороны последуют новые атаки.

А постпред Польши при ЕС Анджей Садош поведал евродепутатам о том, как Лукашенко приглашает мигрантов в Минск, а затем везёт их на границы с Евросоюзом.

Представителям Литвы, Латвии и Польши удалось убедить Комитет по иностранным делам взяться за подготовку нового пакета европейских санкций в отношении Белоруссии. При этом ряд европарламентариев поддержали предложение стран Балтии и Польши ужесточить введённые ранее санкции. Кто попадёт под новые санкции, пока не известно. Высказывались предложения уделить особое внимание белорусским судьям и прокурорам, которые «участвуют в репрессиях против белорусского народа».

Мантас Адоменас внёс предложение ввести санкции в отношении авиакомпании «Белавиа», хотя ей уже давно запрещено летать в Евросоюз. А Калниня-Лукашевица предложила внести в санкционные списки ещё и белорусские туристические фирмы. Она уверена, что это они привозят мигрантов к латышским границам.

«Разумеется, мы продолжим борьбу с этим ужасным злоупотреблением мигрантами и человеческими страданиями со стороны режима Лукашенко. Борьба с этим будет включать санкции – работа над пятым пакетом начинается прямо сейчас с участием государств-членов Евросоюза»,

– цитирует европейский новостной сайт Euronews представителя Европейской службы внешних действий Люка Девиня.

По словам Девиня, пятый пакет санкций будет готов уже к концу сентября.

В Белоруссии же уверены, что подобные действия Евросоюза противоречат международному праву.

Заместитель постоянного представителя Беларуси в ОБСЕ Андрей Лозовик рассказал, что на увеличение количества нелегальных мигрантов повлияло «сворачивание Брюсселем проектов сотрудничества по пограничным вопросам и международной технической помощи». Белорусская же сторона без помощи ЕС физически не в состоянии остановить потоки беженцев.

«Мы неоднократно обращались в Еврокомиссию с предложениями о проведении соответствующих консультаций, однако эти обращения пока остаются без ответа. Можно сколько угодно выдумывать гибридные небылицы, но граница должна быть линией сотрудничества, и любые вопросы на ней успешно решаются только путем взаимоуважительного диалога»,

– считают в Минске.