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ЕС готовит ответ на письмо Лаврова о безопасности

07 февраля 2022, 22:15  •  54 • Политика
Евросоюз готовит ответ на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова на тему безопасности.
Об этом в понедельник заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В настоящее время Брюссель согласовывает с европейскими странами единую позицию ЕС по данному вопросу.
Я координирую ответ на это письмо и продолжаю настаивать, что возможность для дипломатического решения сохраняется,
- сообщил Боррель.
В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на ответ, полученный от США и НАТО, и направил своё письмо в США, Канаду и ряд европейских стран, в котором напомнил о неделимости безопасности. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нельзя выстраивать политику безопасности в ущерб другим.
Россия настаивает на том, чтобы блок НАТО убрал свои силы на границы 1997 года и перестал расширяться на восток. США и альянс уже ответили на это отказом. Они утверждают, что НАТО сохранит политику открытых дверей и позволит вступить в ряды военного блока любой стране, которая изъявит желание.

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