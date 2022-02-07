ЕС готовит ответ на письмо Лаврова о безопасности

Евросоюз готовит ответ на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова на тему безопасности.

Об этом в понедельник заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В настоящее время Брюссель согласовывает с европейскими странами единую позицию ЕС по данному вопросу.

Я координирую ответ на это письмо и продолжаю настаивать, что возможность для дипломатического решения сохраняется,

- сообщил Боррель.

В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на ответ, полученный от США и НАТО, и направил своё письмо в США, Канаду и ряд европейских стран, в котором напомнил о неделимости безопасности. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нельзя выстраивать политику безопасности в ущерб другим.

Россия настаивает на том, чтобы блок НАТО убрал свои силы на границы 1997 года и перестал расширяться на восток. США и альянс уже ответили на это отказом. Они утверждают, что НАТО сохранит политику открытых дверей и позволит вступить в ряды военного блока любой стране, которая изъявит желание.