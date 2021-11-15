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ЕС готовит наказание для приютивших мигрантов в Минске: пострадают не только чиновники

15 ноября 2021, 06:40  •  174 • Политика
Газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщает от том, что ЕС готовит наказание для приютивших мигрантов белорусов. В частности, рассматривается возможность введения санкций против 20 чиновников республики. А также Национального аэропорта Минска и гостиницы "Минск".
Миграционный кризис, разразившийся на границе Белоруссии и Польши грозит обернуться для Минска новыми санкциями со стороны Евросоюза. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, сейчас в ЕС рассматривает такая возможность.
Под европейские рестрикции рискуют попасть те, кто приютил мигрантов в республике - гостиница "Минск", где сейчас размещаются беженцы, желающие дальше попасть в Польшу.
Кроме того, пострадать может и Национальный аэропорт Минска, а также порядка 20 белорусских чиновников. Впрочем, по аэропорту в ЕС пока нет согласия, поскольку тут политики столкнулись с юридическими сложностями.
Кроме того, угроза санкций нависла и над сирийской авиакомпанией Cham Wings Airlines, рейсами которой беженцы прибыли в Минск. Сама компания, напомним, в минувшую субботу приостановила рейсы по данному направлению.

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