ЕС готовит Минску участь Москвы. Но с одним исключением

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что лидеры 27 стран Евросоюза "единогласно поддержали решение о введении санкций" против Белоруссии. Речь идёт, как утверждается, о рестрикциях против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов" в республике.

То есть Минску готовят в Европе ту же участь, что и Москве, но за одним существенным исключением: против президента России Владимира Путина санкции не вводили, а против белорусского лидера планируют.

Хотя в июле этого года на фоне голословных слухов о том, что наша страна якобы сотрудничает с террористами и даёт вознаграждение за головы американских солдат, член комитета по международным делам Сената США Боб Менендес предложил ввести рестрикции против Путина, а также против министра обороны России Сергея Шойгу. Такие поправки американский политик инициировал в проект бюджета Пентагона.

По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, кандидатура президента Белоруссии Александра Лукашенко рассматривается в качестве возможной для включения в рестриктивный список. Сейчас над этим списков ведётся активная работа. Об этом чиновник сообщил во время пресс-конференции.

Вопрос о включении в санкционный список белорусского лидера Мишель пообещал изучить тщательно. Так что вопрос "поднимет ли ЕС руку на Лукашенко?" остаётся пока открытым.