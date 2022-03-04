ЕС готов пожертвовать Зеленский. Эвакуация не к спеху

Евросоюз готов пожертвовать президентом Украины Владимиром Зеленским, лишь бы не терять власть над страной. В Брюсселе заявили, что эвакуация не к спеху.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет просить Зеленского покинуть Киев.

Примечательно, что Боррель несколько опоздал со своим советом, так как Зеленский покинул Киев ещё несколько часов назад. Как сообщил депутат Верховной рады Илья Кива, президент Украины и главнокомандующий украинских войск сбежал в Польшу и спрятался в американском посольстве, откуда, судя по всему, будет командовать армией. При этом ещё несколько дней назад Зеленский выкладывал видео, в котором заверял украинцев, что страна не отступит ни перед кем, а её президент останется с народом.

Отметим, что в Киеве начался настоящий хаос. Националисты схватили депутата Верховной рады Нестора Шуфрича "за шпионаж" и начали над ним издеваться на видео. Народного избранника прессуют и запугивают за то, что он выступал за переговоры с Россией.