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ЕС готов исключить Венгрию из своих рядов

27 июня 2021, 03:40  •  98 • Украина
Лидеры стран ЕС, собравшись на саммит в Брюсселе, раскритиковали принятый в Венгрии закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей, призвав исключить страну из Евросоюза
Дискуссии на прошедшем саммите Евросоюза в Брюсселе были самыми жаркими за последние годы. И дело не только в той истерике, которую страны Балтии и Польша устроили в ответ на предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона начать переговоры ЕС с Россией.
Не менее эмоциональную реакцию вызвал и принятый в Венгрии накануне саммита закон о запрете пропаганды ЛГБТ, в том числе для несовершеннолетних, включая школы.
Европейские лидеры скандировали хором: «Позор! Исключить!», подразумевая исключить Венгрию из толерантных европейских рядов.
«Венгрия приняла недопустимый закон, который превращает некоторую часть общества в меньшинство, навешивая на них ярлыки, что просто ужасно для европейской страны. Это не та Европа, в которой я хочу жить!», – негодовал глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель.
«На этот раз всё зашло слишком далеко! Им больше нечего делать в ЕС», – вторил ему его коллега Марк Рюттеиз Нидерландов.
А премьер-министр Португалии Антониу Кошта попробовал объяснить, что Евросоюз не является империей, однако вступив в него все должны придерживаться общепринятых в этом союзе правил и ценностей.
После чего главы 17 государств Евросоюза (всего в ЕС 27 стран) подписали обращение к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с требованием отменить принятый закон, нарушающий «права человека». Вот только Орбан стоял на своём, уверяя, что страна просто защищает традиционную семью.
И хотя главы стран Восточной Европы обращение не подписали, в защиту Венгрии не выступил никто, единственное, что прозвучало – предложение не торопиться с исключением.
Так что Венгрию из Евросоюза пока не выгнали, но на всякий случай Орбана уже обозвали «венгерским Путиным».
Правительство Венгрии попыталось защититься – министр юстиции Юдит Варга на своей странице в Twitter обратила внимание на то, что г-н Рютте «говорил со старым колониальным высокомерием».
«Пока я жива, я буду бороться изо всех сил, чтобы венгерский народ никогда не встал на колени перед такими, как Рютте. Своими замечаниями глава правительства Нидерландов исключил себя из круга цивилизованных народов. Тем не менее, Венгрия не планирует выходить из Союза. Напротив, мы намерены защитить его от лицемеров», – цитирует предупреждение венгерского министра немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Издание отмечает, что положение для Венгрии складывается очень серьёзное – в ЕС уже сформировалось большинство, которое может лишить Венгрию денежных средств Евросоюза, такие угрозы уже прозвучали на саммите. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель «впервые обратится к новому инструменту защиты верховенства права», и это может случиться уже этой осенью.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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