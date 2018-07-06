«ЕС чувствует себя очень некомфортно»: почему Брюссель отказался следовать антииранской политике Вашингтона

В Вене завершились переговоры участников соглашения по иранской ядерной программе. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Решено приложить все усилия по сохранению договорённостей с Тегераном, несмотря на выход США. В частности, стороны обязались защищать от американских санкций свои компании, работающие с Ираном. Между тем ранее глава МИД Германии Хайко Маас заметил, что мировым державам вряд ли удастся полностью компенсировать потери от демарша Вашингтона. В свою очередь в исламской республике подчеркнули, что будут следовать сделке до тех пор, пока им это выгодно. RT узнал у экспертов, какие перспективы у соглашения.

Участники Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана договорились в Вене о дальнейших действиях в связи с выходом США из сделки. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По её словам, все члены комиссии высказались за сохранение договорённостей.

«Участники совместной комиссии подтвердили приверженность полному выполнению сделки», — цитирует РИА Новости Могерини.

В итоговом заявлении сторон говорится о ряде мер, которые будут предприняты для минимизации ущерба от демарша Вашингтона. В частности, речь идёт о продолжении экспорта из Ирана нефти и газа, а также поддержание с ним экономических отношений.

Reuters

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«Участники подтвердили свою приверженность достижению следующих целей в духе доброй воли и в конструктивной атмосфере: поддержание и развитие более широких экономических и отраслевых отношений с Ираном; сохранение и поддержание эффективных финансовых каналов с Ираном; продолжение экспорта Ираном нефти и газового конденсата, нефтепродуктов и нефтехимической продукции, продвижение экспортных кредитов», — следует из документа, распространённого дипслужбой Евросоюза.

Помимо этого, участники СВПД пообещали защищать свои компании, работающие с Ираном, от экстерриториальных санкций США. Так, ЕС для этого намерен расширить мандат Европейского инвестиционного банка, чтобы осуществлять кредитование Ирана в условиях введённых Вашингтоном ограничений.

«Участники уведомили, что они находятся в процессе обновления «закона о блокировании» ЕС, чтобы защитить компании стран-членов Евросоюза и обновления мандата Европейского инвестиционного банка по внешним заимствованиям, чтобы в него вошел Иран», — говорится в заявлении.

Упомянутый «закон о блокировании» был принят ещё в 1996 году. Согласно ему, американские санкции на территории ЕС объявляются юридически ничтожными. Таким образом европейским компаниям позволяется взыскивать убытки, понесённые ими в связи с ограничениями, а также нейтрализует в ЕС решения иностранных судов, основанные на санкциях.

Американский разворот

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД в мае нынешнего года. Он также анонсировал восстановление всех односторонних санкций против Ирана, которые были установлены ранее и пообещал ввести новые. Помимо этого, он призвал и остальные страны разорвать соглашение с Тегераном.

Так, Госдеп заявил, что Вашингтон настаивает на том, чтобы не только союзники, но и такие страны, как Китай и Индия, до 4 ноября 2018 года отказались от импорта иранской нефти. А заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн 27 июня призвал членов Совета Безопасности ООН присоединиться к ограничениям. По его мнению, только так можно противостоять угрозе, «которую представляет Иран».

Тегеран же в свою очередь подчеркнул, что не намерен «капитулировать перед США» и будет бороться с ними. Власти Ирана также потребовали от стран ЕС представить до конца июля пакет предложений для сохранения ядерной сделки. В случае же если таковые окажутся, по мнению правительства, неудовлетворительными, страна вернётся к масштабам обогащения урана, зафиксированным до 2015 года.

«Если говорить про внешнеполитический план, то Европа заинтересована в том, чтобы на Ближнем Востоке был мир. А Иран — это одно из немногих успешно функционирующих государств на Ближнем Востоке. И распад соглашения приведёт к тому, что Иран начнёт снова наращивать свою ядерную программу, что вызовет резкие действия со стороны Израиля и, возможно, США. А это может привести к новой войне на Ближнем Востоке и, как следствие, новым волнам беженцам, дестабилизация в регионе и росту цен на нефть», — пояснил RT консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.

Он также указал на тот факт, что иранская сделка стала одной из крупных дипломатических побед Евросоюза, от которой ему не так уж и хочется отказываться даже под давлением Вашингтона.

«При этом ЕС чувствует себя очень некомфортно, вступая в противостояние с США, поскольку США — традиционный гарант безопасности Европы, самый мощный член НАТО. И несмотря на все заявления Европе приходится жить с двумя картинками в голове: что нужно как-то стараться и свои интересы отстаивать, но и ссориться с США тоже нельзя», — отметил эксперт.

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Надуманные причины

И всё же, как подчеркнул после заседания глава МИД России Сергей Лавров, все участники договора согласны с тем, что США просто политизируют ситуацию. Отметим, что в обсуждении проблемы 6 июля также принимали участие министр иностранных дел КНР Ван И, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас, заместитель главы британского МИД по делам Ближнего Востока Алистер Бёрт и министра иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Все согласились в очередной раз, что этот шаг Вашингтона не был продиктован никакими конкретными обстоятельствами, кроме как желанием вновь политизировать этот процесс, ситуацию вокруг Ирана в целом и выдвигать новые условия Ирану, которые не имеют никакое отношение к проблемам, существовавшим вокруг ядерной программы Ирана», — заявил Лавров.

Сергей Лавров

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В связи с этим он назвал шаги Вашингтона «неосмотрительными и рискованными». В качестве противопоставления действиям США министр привёл позицию Ирана, который пообещал продолжать следовать договорённостям, хотя имеет полно право выйти из СВПД.

«Я думаю, что это ответственная позиция и рассчитываю, что на этих позициях останемся, и что Иран на этой позиции останется», — подытожил Лавров.

Сложная миссия

Вместе с тем министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже выразил мнение, что участники сделки не смогут в полной мере компенсировать потери Ирана от действия Соединённых Штатов.

«Мы не сможем компенсировать все последствия выхода компаний из Ирана», — приводит РИА Новости его слова.

Опасения европейского бизнеса в условиях угроз США Андрей Баклицкий считает вполне оправданными.

«Проблема в том, что США заняли жёсткую позицию, что никто теперь не будет вести бизнес с Ираном. И они готовы применять свои санкции, чтобы заставить компании не сотрудничать с Ираном. И это в общем-то работает. Если посмотрим, крупнейшие европейские компании уже заявили, что уходят с иранского рынка. И Вашингтон ведёт сейчас диалог с крупнейшими другими торговыми партнёрами Ирана, такими как Индия, Япония, Корея. И видно, что эти страны готовы пойти на уступки США, потому что им важны отношения с американцами», — подчеркнул он.

Вместе с тем, как напомнила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова, соглашение по иранской ядерной сделке выгодно Евросоюзу.

«Эти соглашения по иранской ядерной программе чрезвычайно выгодны странам ЕС, потому что началось активное сотрудничество между Германией, Францией и прочими странами с Ираном. Сотрудничество идёт в торговой области, в экономической, в финансовой. И конечно сейчас опять оставлять иранский рынок, оставлять Иран и уходить оттуда не выгодно ни в каком плане для стран ЕС. И они хотят сохранить своё влияние, сохранить иранский рынок и развитие отношений с этой страной», — сказала она в беседе с RT.