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ЕС будет "бороться с влиянием России" с помощью мигрантов

02 февраля 2018, 09:39  •  282 • В мире
Евросоюз намерен расширить границы и увеличить поток мигрантов, чтобы бороться с влиянием России
Увеличить свое влияние, чтобы подавить чужое. Стало известно о том, что в настоящее время Европейский союз собирается предложить членство в организации сразу шести странам Балканского полуострова. По версии Financial Times, это будет сделано для того, чтобы у ЕС была возможность "бороться с влиянием России".
В частности, говорится, что Евросоюз направит предложение Албании, а еще Сербии, Черногории, даже самопровозглашенной республике Косово, Македонии и Боснии.
В Европе объясняют такой подход тем, что сейчас балканские страны пропускают через себя основной из миграционных потоков. И в этом самом потоке ЕС углядел "российский след". Как пишет издание, в Европе всерьез уверены, что сейчас Москва пытается укрепить свое влияние в регионе.

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