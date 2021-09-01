ЕС бросил афганцев на произвол судьбы, испугавшись нового меркель-кризиса - Европарламент

Евросоюз бросил жителей Афганистана на произвол судьбы, испугавшись нового меркель-кризиса. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

Чиновник отметил, что ни одна из стран Евросоюза не выразила готовность принять афганских беженцев, которые не сотрудничали с западными силами во время работы сформированного американцами правительства Афганистана. В то же время страны, не входящие в ЕС, напротив, предлагали принять у себя мигрантов. Сассоли напомнил всем членам европейского сообщества, что они несут долю ответственности за тот хаос, который образовался в Афганистане после ухода американцев.

Мы не можем притворяться, как будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии, разделяя её цели и задачи,

- отметил он.

Напомним, что 31 августа Совет ЕС провёл экстренное заседание на уровне глав МИД, в ходе которого решил сделать всё, чтобы не повторился миграционный кризис 2015 года. Европейские страны будут укреплять границы, а вопросы, касающиеся беженцев, начнут рассматривать точечно, а не централизованно.

Напомним, что миграционный кризис 2015 года, крупнейший в истории послевоенной Европы, случился после того, как канцлер Германии Ангела Меркель, будучи главой ведущей страны ЕС, убедила Брюссель в необходимости начать проводить политику открытых дверей в отношении мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Европу наводнили миллионы просителей убежища, большинство из которых были представителями ближневосточных стран, где нет никаких войн. Этот кризис вызвал раскол в Евросоюзе. Ряд восточноевропейских стран, вроде Венгрии и Румынии, отказались от навязываемых Брюсселем квот на приём мигрантов.