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ЕС берёт на себя воспитание молдавской молодёжи

04 ноября 2019, 02:24  •  55 • Украина
Запад решил воспользоваться восточной мудростью: «Хочешь победить врага – воспитай его детей»
В Молдове в настоящее время с успехом проходит образовательная программа «ЕС – Молдова: вместе мы сильнее», организованная совместно представительством Евросоюза в Кишинёве и молдавским министерством образования. За 2,5 месяца (с 19 сентября по 30 ноября) проведения информационной кампании она охватит около 330 тысяч старшеклассников в 1200 школах страны. Цель кампании – познакомить молдавских подростков с европейскими ценностями и принципами, а также с возможностями, которые предлагает Евросоюз в плане образования и профессионального и личностного развития.
«Мы очень заинтересованы в этой инициативе, потому что молодёжь является ключевым приоритетом для Европейского союза в Республике Молдова. Мы хотим приблизить информацию к молодёжи и дать ей представление о том, как эти возможности могут быть использованы в повседневной жизни. Мы сделаем это, придя в вашу школу и университет, а также в информационные центры ЕС и евроклубы, которые мы открыли», – прокомментировал эту программу глава представительства ЕС в Кишинёве Питер Михалко.
Специальные уроки о возможностях, которые откроются перед молдавской молодёжью в «светлом европейском будущем», рассчитаны на учащихся средней и старшей школы и включены в программу гражданского воспитания.
По мнению преподавателей молдавских школ, пропаганда взаимного уважения, демократии и равенства, которые продвигает Европа, – это, безусловно, прекрасно. Вот только преподаватели не могут понять, почему все эти уроки «европейского просвещения» продвигаются исключительно с Запада и почему нет ничего подобного со стороны Российской Федерации. Ведь точно также можно было бы рассказывать и о преимуществах экономического партнёрства и с Россией, и с ЕАЭС.
Однако руководитель движения «ЗАРЯ – За русский язык» Михаил Ахремцев считает, что вряд ли прозападное правительство разрешит проводить такие уроки.
«Что-то мне подсказывает, что даже изъяви Россия подобное желание, мы тут же услышим от определённой, прозападной прослойки нашего общества крики о «русской пропаганде», «атаке на демократию» и «русских танках», – уверен Ахремцев.
Нетрудно подсчитать, учитывая масштабность программы, которая будет каждый год охватывать очередное подрастающее поколение, что через несколько лет количество желающих идти в «европейский рай» наконец-то превысит количество тех, кто всё ещё продолжает смотреть в сторону России. Запад делает ставку на молодёжь, потерпев поражение в попытке «перевоспитать» поколение, выросшее в Советском Союзе и ориентированное на Россию. К тому же, как показывает опыт революций последних десятилетий, протесты стремительно молодеют, значит, есть в этом заинтересованные стороны. Как раз те, которые и занимаются западными программами для подрастающих поколений.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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