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Эрзян принимают в бандеровцы?

29 июня 2021, 05:10  •  88 • Украина


Украинские власти поддерживают российских региональных сепаратистов в надежде расколоть северного соседа

Владимир Зеленский отдал распоряжение правительству Дениса Шмыгаля – «способствовать поддержке наших союзников в России – национально-освободительных движений малых народов». Предположительный бюджет этой поддержки не так велик, порядка 50 миллионов долларов в год, зато у российских сепаратистов появится единая «точка сборки» – захваченный майданщиками Киев. Координатором от «малых народов» выступает бывший российский гражданин Александр Болькин – он же «инязор народа эрзя Сиресь Боляень».

«Инязор» – верховный старейшина. До того, как им стать, Болькин вместе со старшим сыном воевал добровольцем на Донбассе, сын там и погиб. Пытался создать национальный карательный «батальон эрзян и мокшан», и, хотя, по его словам, потенциальных желающих было «несколько тысяч» – из 10-тысячной диаспоры украинской мордвы (Болькину название «мордва» крайне не нравится), идея как-то не задалась. Зато Болькин приглянулся главе президентской администрации Андрею Ермаку – тот познакомил их с Зеленским, и, по всей вероятности, из этого знакомства родилась идея создать «национально-освободительное движение малых народов России» - чем-то похожим занимались в своё время нацистские прихвостни власовцы. Болькин пообещал Зеленскому, что поддержка, оказанная Киевом малым народам России, окупится сторицей, и – дословно! – «Украина получит постоянных союзников внутри России в лице национально-освободительных движений».

Можно было бы, наверное, посмеяться над созданием очередного «общества меча и орала» с туманными перспективами, когда бы не одновременный всплеск антироссийской активности «организаций малых народов». В Карачаево-Черкессии громят барельеф полководцу Александру Суворову, в Адыгее срывают памятные доски в честь генерала Ермолова и т.д. Уж не на украинские ли деньги действуют антироссийские погромщики? Кстати, Болькин сообщил, что Киев финансирует лишь часть затрат сепаратистов, остальные деньги они получают из Лондона и Варшавы – неплохо бы как следует разобраться с этими спонсорами распада России.

Между прочим, не так давно Болькина-Боляеня возили в Нью-Йорк – в составе украинской делегации ООН, не хухры-мухры! И 21 апреля он выступал с трибуны генассамблеи именно как «представитель российского малого народа эрзя», которому в РФ, не поверите, «грозит этноцид».

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