Ерёмин: детально изучил доклад Макларена по IWF, он непрофессионален • 68 • Аналитика © сайт фонда "Гераклион" Экс-кандидат в президенты Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), бывший председатель попечительского совета организации, президент Федерации функционального многоборья России Сергей Ерёмин в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Олегу Богатову рассказал, что детально изучил доклад Ричарда Макларена по расследованию деятельности экс-президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна и считает его поверхностным и непрофессиональным. Исполком IWF в апреле утвердил отставку президента Аяна, возглавлявшего организацию с 2000 года. Комиссия Макларена 4 июня опубликовала некоторые результаты расследования в отношении чиновника. Сообщалось, что при Аяне было сокрыто 40 положительных допинг-проб, была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах, а также обнаружено более 10 миллионов долларов неучтенных средств. - Сергей Александрович, в докладе Макларена по ситуации в IWF фигурируют серьезные суммы штрафов, ранее выплаченных Федерацией тяжелой атлетики России IWF. Насколько я понимаю, эти деньги в частном порядке в 2016 году заплатили вы? - Вы знаете, прежде всего я хочу сказать, что у меня есть много вопросов к докладу Макларена. Я его внимательно проанализировал - и по цифрам, и по содержанию. Благо имею большой опыт разного рода аудитов по своей профессиональной деятельности. Тот эпизод, о котором вы говорите, вообще вызывает у меня не просто большие сомнения, а огромные вопросы к тому свидетелю, который данную информацию Макларену передал. Потому что на самом деле сумма штрафов Федерации тяжелой атлетики России, которая была мной выплачена, составляет 250 тысяч долларов. Об этой сумме "свидетель" не сказал ни слова. Это во-первых. Во-вторых, там фигурирует отдельный эпизод по выплате (президентом ФТАР на тот момент) Сергеем Сырцовым 50 тысяч долларов. Но абсолютно ложно была дана информация о том, что он вез их в Будапешт (место нахождения офиса IWF) и передал без оформления официальных документов. На самом деле эта сумма была передана Сергею Сырцову мной, и он передал ее (IWF) в Тбилиси с оформлением всех необходимых документов. И они находятся у нас на руках. Любая проверка начинает вызывать сомнения, если в ее результатах содержатся данные, не соответствующие действительности. И таких сомнительных "фактов", показаний, выводов в этой проверке много. Если у вас есть интерес к обсуждению доклада Макларена, я бы мог высказать свою позицию. © РИА Новости / Максим Блинов Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов - Конечно, интерес есть. - Я не знаю, откуда взялась эта цифра в 120 тысяч долларов, которая фигурирует в докладе, и отдельно идет разговор о 50 тысячах, выплаченных наличными. Это несвязанные эпизоды. По 50 тысячам я вам уже сказал - это ложная информация. А о сумме 120 тысяч мне лично ничего не известно. Более того, по всем выплатам мною штрафов, наложенных IWF на нашу федерацию, документы оформлены в полном объеме. И по переданным наличными 50 тысячам долларов, и по 200 тысячам долларов, которые были перечислены мною в безналичном порядке. - То есть 50 тысяч отдельно и 200 тысяч отдельно? И вы полностью закрыли долги федерации? - У нас есть разные взгляды с (президентом ФТАР) Максимом Агапитовым на эти штрафы. Он считает, что их вообще не надо было платить. У меня есть желание по данным суммам выплат задать эти вопросы Урсуле Папандреа, которая сейчас исполняет обязанности президента IWF, для того чтобы получить разъяснения. Я считал, что помогаю российской тяжелой атлетике сохраниться в международной соревновательной практике. Если я ошибаюсь, потребую вернуть штраф. Потому что на самом деле руководство ФТАР очень неоднозначно трактует эту ситуацию. Вопросов больше, чем ответов - А какое в целом у вас отношение к докладу? - У меня вопросов больше, чем ответов. Я думаю, что доклад Макларена в деталях вряд ли читали не специалисты, вообще мало кто читал от и до. Все руководствуются поверхностным анонсом, который был доложен в короткой сенсационной форме. Честно скажу, раньше к первому докладу Макларена, по допинговой ситуации в российском спорте в целом, я относился как к серьезному документу, слишком разрекламирована была персона самого Макларена как авторитетного спортивного юриста. Это предполагало доверие к определенным фактам, которые там изложены. Но после его доклада по тяжелой атлетике мое мнение о Макларене жестко изменилось. На мой взгляд, это поверхностная, неглубокая и непрофессиональная работа. С этих позиций, уверен, можно судить и о его работе 2016 года. - Даже в таком ключе? - Да, я оцениваю это так. Очень непрофессиональная работа. Я вам приведу один пример. Ведь задача Макларена состояла в том, чтобы найти деньги, которые либо присвоил себе Тамаш Аян, либо использовал каким-то неблаговидным и незаконным образом. Ради этого затевалась проверка. И, собственно говоря, никто не собирался скрупулезно заниматься какими-то иными вопросами, например, связанными с "подкупом" на выборах и тому подобными. А ключевая задача - некие финансовые злоупотребления, о которых (президент Европейской федерации тяжелой атлетики) Антонио Урсо, экс-член исполкома IWF Кристиан Баумгартнер, говорят уже больше 10 лет. Ну и что? Разве Макларен нашел эти деньги? То, что есть проблемы бухгалтерского учета в федерации, которые якобы заставляют сомневаться, где эти деньги, использованы или не использованы они каким-то законным способом, не исключено. Но очевидно, что эти недостатки не являются фатальными. Все почему-то забывают или нарочно не акцентируют внимание на том, что финансовые отчеты Международной федерации тяжелой атлетики проверялись и утверждались международной аудиторской компанией KPMG. Одним из "китов" рынка аудиторских услуг, с которым "бригада Макларена", конечно же, по уровню финансового профессионализма, авторитету, качеству аудиторских услуг сравниться не может. © РИА Новости / Алекс Макнотон Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен - А как же названная сумма в 10 миллионов долларов? - В отношении этой суммы в докладе приведены домыслы и допущения. При этом абсолютно игнорируя положительное заключение KPMG, "независимая" комиссия Макларена, критикуя недостатки в учете (которых не увидели ранее аудиторы), сетуя на значительный объем операций с наличностью (что не отмечено ранее аудиторами в качестве недостатка), позволяет себе предположить некие злоупотребления! Ну разве так могут поступать серьезные юристы? Разве можно на догадках решать судьбу достойного человека и оскорблять его недоказанными фактами обвинениями?! По-хорошему, профессионально было бы обвинить KPMG в недобросовестном аудите IWF. Но этого почему-то не произошло. И, уверен, не произойдет. Фактов нет, с которыми можно было бы пойти в суд. Да будет музыка: Spotify добрался до России Более сложная работа не стоит выше 100 тысяч долларов - Как вы оцениваете сумму, которую Макларен получил за свою работу? - По моей информации, это один миллион долларов, причем выплаченный по поручению Урсулы Папандреа из средств IWF, саккумулированных на ее счетах Тамашем Аяном. И это за "независимую" проверку, которая вылилась в 120 страничек доклада, из которых половина текста - это просто цитирование разного рода нормативных источников и размышления на тему, как можно было бы управлять IWF. То есть компиляция текстов из других источников, а примерно четверть текста - просто сомнительные факты и комментарии к ним. Приведу один пример. Возьмем эпизод по Венгерскому антидопинговому агентству (HUNADA). Ведь Хайо Зеппельт в своем фильме на телеканале ARD преподнес его как одну из крупнейших сенсаций в расследовании. И утверждал, что там очень вероятен сговор или манипулирование между Аяном и этим агентством. И якобы Аян мог влиять на работу независимого по статусу антидопингового агентства. Но Макларен в докладе ведь был вынужден признать, что это абсолютно не соответствует действительности. То есть и Зеппельт здесь прокололся, что является совершенно знаковым событием. Он-то всегда утверждает, что все, что он говорит, является чистой правдой. Они ведь с его товарищами честные журналисты, борцы за чистый спорт. - Истина в последней инстанции? - Да, не подлежащая сомнению. В том то все и дело. Это ключевой момент. А если он не доказан, то все остальные разговоры об ошибках в учете допинговых историй - это просто несерьезно. Макларен опроверг Зеппельта! Сам этот факт меняет знак фильма "Повелитель лифтеров". Таким образом, мы видим, что KPMG утверждала все финансовые отчеты и делала официальное аудиторское заключение о том, что все операции проведены законно. И, если "независимый" за миллион долларов проверяющий ставит под сомнение аудиторское заключение международного аудитора, который проводил аудит в Швейцарии, то он должен подать на него в суд. Потому что аудитор, который утвердил финансовые отчеты, с этого момента принимает на себя ответственность за достоверность бухгалтерского учета и достоверность финансового результата. Эти отчеты направлялись в соответствующий комитет МОК (Международного олимпийского комитета), который не имел оснований усомниться в их качестве. - И несет солидарную ответственность? - Конечно. Я сам человек из банковской сферы, в которой за отчетный год накапливаются тысячи документов и операций. И когда ежегодно нас проверяла KPMG, то обычно на протяжении трех месяцев работала группа аудиторов из 5-7 человек. И никогда эта работа больше 100 тысяч долларов не стоила. А Макларен в условиях самоизоляции и ограничений поработал максимум пару-тройку недель и получил миллион долларов. И все в порядке. Ну разве так можно? И на этом фоне пожилого человека, родоначальника современной тяжелой атлетики Аяна оскорбили, опозорили и вынудили уйти в отставку! Как надо относиться к такому вероломству? © РИА Новости / Владимир Астапкович Тамаш Аян Посеяли ветер, а пожнут бурю - Сергей Александрович, вы очень жестко оценили доклад Макларена. Пойти на рывок: о положении дел в гражданской авиации России - Вы посмотрите, что происходит на самом деле. Вот эта группа лиц из руководства IWF, которая все это затеяла, сейчас посеяла ветер, а мы все вместе потом пожнем бурю. Потому что они, видимо, рассчитывали тихо перехватить власть, но не получается. Уже начались разногласия и противоречия. И неслучайно большая часть членов исполкома IWF отказалась работать с Маклареном - чувствуют нечистоплотность ситуации. Слишком разношерстна команда заговорщиков. До сих пор удивляюсь, как могли совпасть интересы некоторых руководителей федерации (ФТАР) и (экс-члена исполкома IWF немца Кристиана) Баумгартнера, который был инициатором отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх 2016 года. Еще не был обнародован первый доклад Макларена, а Баумгартнер уже требовал, чтобы Россия не поехала на Игры в Рио-де-Жанейро. Не удивлен позицией Антонио Урсо. Заканчивается срок его пребывания на посту президента Европейской федерации тяжелой атлетики, и ему очень хочется возглавить международную федерацию. "Странно" выглядит позиция Урсулы Папандреа, которую Тамаш Аян привел к должности вице-президента, а она уже через пару лет так себя повела... Не должны такие люди управлять олимпийским видом спорта. Боюсь, что этот скандал может подвигнуть руководство МОК лишить тяжелую атлетику олимпийского статуса. Я все это вам сказал, потому что мне в данной ситуации небезразлична судьба российской тяжелой атлетики. На протяжении последних лет мы в своей организации ежегодно проводим по 6-8 турниров, в которых участвуют сотни спортсменов. Тяжелая атлетика всегда будет в сфере моих интересов и интересов моих товарищей. © официальная группа фонда "Гераклион" в социальной сети ВКонтакте Президент Федерации функционального многоборья России Сергей Ерёмин с призером турнира "Железная лига" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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