ERR: главная тема у политиков Эстонии – судьба русского образования

Эстонским политикам следует понять – выбирать язык обучения для своего ребёнка должны родители, а не политики

«Одной из главных политических тем этого года в Эстонии станет судьба русского образования. Уже сейчас на эту тему заговорили некоторые представители Партии реформ и маргинальных русскоязычных организаций, скоро подтянется партия «Отечество». Что касается EKRE, то они, вероятно, потерпят до местных выборов – нелюбовь к русским можно показать уже после того, как те проголосуют. Противопоставление разных частей общества всегда приносило политические дивиденды отдельным партиям, но никогда не шло на пользу обществу. Не станет исключением и этот год»,

– цитирует эстонское издание ERR вице-председателя парламентской фракции Центристской партии Андрея Коробейника.

Издание напоминает, что при формировании коалиционного правительства Центристская партия и Партия реформ договорились о том, что в сфере русскоязычного образования в первую очередь будут уделять внимание дошкольному образованию. В русских детских садах это поможет улучшить качество обучения эстонскому языку, прежде всего, за счёт увеличения количества воспитателей, говорящих по-эстонски, для чего в правительстве уже готовы выделить дополнительные средства.

Что касается школьного обучения, то в русскоязычных школах и так 60% предметов преподаётся на эстонском языке, этого вполне достаточно, отмечает ERR. Тем не менее одна из задач, стоящих перед новым правительством, – повысить качество образования в русскоязычных школах Эстонии.

Андрей Коробейник напоминает, что Эстония сегодня является самой успешной страной из всех бывших союзных республик в сфере образования, занимая третье место в мире после Китая и Сингапура, о чём свидетельствует рейтинг PISA.

«У нас есть проблемы во многих областях, но нашим школьным образованием мы вполне можем гордиться и не хотелось бы лишиться этого повода для гордости»,

– отметил депутат.

Он считает, что, хотя хорошее знание эстонского языка и повышает шансы выпускников найти работу в Эстонии, однако точно так же знание русского и английского языков повышает шансы найти работу за пределами Эстонии. Поэтому главное, к чему следует прийти новому правительству: выбирать язык обучения для своего ребёнка должны родители, а не политики.

«До тех пор, пока Центристская партия входит в коалицию (в любом составе) закрывать русские школы или переводить их на эстонский язык государство не будет»,

– заверил Андрей Коробейник.