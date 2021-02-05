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ERR: главная тема у политиков Эстонии – судьба русского образования

05 февраля 2021, 08:55  •  149 • В мире
Эстонским политикам следует понять – выбирать язык обучения для своего ребёнка должны родители, а не политики
«Одной из главных политических тем этого года в Эстонии станет судьба русского образования. Уже сейчас на эту тему заговорили некоторые представители Партии реформ и маргинальных русскоязычных организаций, скоро подтянется партия «Отечество». Что касается EKRE, то они, вероятно, потерпят до местных выборов – нелюбовь к русским можно показать уже после того, как те проголосуют. Противопоставление разных частей общества всегда приносило политические дивиденды отдельным партиям, но никогда не шло на пользу обществу. Не станет исключением и этот год»,
– цитирует эстонское издание ERR вице-председателя парламентской фракции Центристской партии Андрея Коробейника.
Издание напоминает, что при формировании коалиционного правительства Центристская партия и Партия реформ договорились о том, что в сфере русскоязычного образования в первую очередь будут уделять внимание дошкольному образованию. В русских детских садах это поможет улучшить качество обучения эстонскому языку, прежде всего, за счёт увеличения количества воспитателей, говорящих по-эстонски, для чего в правительстве уже готовы выделить дополнительные средства.
Что касается школьного обучения, то в русскоязычных школах и так 60% предметов преподаётся на эстонском языке, этого вполне достаточно, отмечает ERR. Тем не менее одна из задач, стоящих перед новым правительством, – повысить качество образования в русскоязычных школах Эстонии.
Андрей Коробейник напоминает, что Эстония сегодня является самой успешной страной из всех бывших союзных республик в сфере образования, занимая третье место в мире после Китая и Сингапура, о чём свидетельствует рейтинг PISA.
«У нас есть проблемы во многих областях, но нашим школьным образованием мы вполне можем гордиться и не хотелось бы лишиться этого повода для гордости»,
– отметил депутат.
Он считает, что, хотя хорошее знание эстонского языка и повышает шансы выпускников найти работу в Эстонии, однако точно так же знание русского и английского языков повышает шансы найти работу за пределами Эстонии. Поэтому главное, к чему следует прийти новому правительству: выбирать язык обучения для своего ребёнка должны родители, а не политики.
«До тех пор, пока Центристская партия входит в коалицию (в любом составе) закрывать русские школы или переводить их на эстонский язык государство не будет»,
– заверил Андрей Коробейник.
Соб. корр. ФСК

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