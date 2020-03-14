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Ермак заявил, что выход из Минских соглашений может стать катастрофой для Киева

14 марта 2020, 10:35  •  132 • Украина
Киев, 14 марта. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выход Киева из Минских соглашений может повлечь за собой катастрофические последствия для страны.
Соответствующее заявление Ермак сделал в эфире местного телеканала. При этом он заметил, что во время «нормандского саммита» Зеленский заявлял, что Украина не может «автоматически выполнять» Минские соглашения. Глава страны сказал, что любые слова о внесении изменений встречают жесткую реакцию.
Однако Ермак настаивает, что договоренности необходимо пересмотреть. Он считает, что правительство Украины не способно через две недели после местных выборов пойти на условия передачи контроля над границей с ДНР, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Киеву сейчас желательнее заморозить тему Донбасса, отложить решение проблемы на неопределенный срок.
По его мнению, освоившийся на президентском посту Владимир Зеленский понял, что тема Донбасса является очень сложной, а почти любые договоренности в итоге будут трактованы в пользу Москвы. Чтобы не загонять себя в ловушку, он отложит тему Донбасса в сторону.
Автор: Сергей Андреев

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