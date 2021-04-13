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Ермак просит США разместить на Украине ЗРК Patriot
13 апреля 2021, 17:45 • 63 • Украина
Украина хочет видеть большую поддержку со стороны США. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил за размещение на территории страны американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, состоящий на вооружении армии США и армий стран-союзников. Ближайшие американские ЗРК размещены в Польше.
Об этом Ермак сказал в интервью журналу Time.
По его словам, это нужно не только для защиты Украины, но и всего Запада.
«Украина держит линию против России не только за себя, но и за Запад. Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь», — сказал Ермак.
Пока за время каденции президента США Джо Байдена Вашингтон пообещал Украине «непоколебимую поддержку», включая военные поставки, но без систем ПВО.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, вступление страны в НАТО «единственный путь к завершению войны на Донбассе». Сейчас же Украина «твёрдо и нерушимо» держит курс на членство в Североатлантическом альянсе.
В Кремле предупредили Киев, что вступление Украины в НАТО лишь усугубит ситуацию в Донбассе.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, полковник в отставке и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин и многие другие политики и эксперты считают, что вступление Украины в НАТО может привести к югославскому сценарию распада страны.
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