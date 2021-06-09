Ермак от имени Зеленского обещал начать расследование против Байдена • 64 • Украина

В США скандал, связанный с возможным вмешательством Киева в американские выборы, набирает новые обороты. Американский телеканал CNN опубликовал аудиозапись телефонного разговора, датированную июлем 2019, года между бывшим адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани, бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Андреем Ермаком, занимавшим тогда должность советника президента Украины по юридическим вопросам.



Из записи следует, что Джулиани жестко давил на Киев в 2019 году и требовал расследовать дела о коррупции семейства Байденов в Украине. Этот разговор стал предвестником разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который представители Демпартии США в 2019 г. пытались использовать для объявления импичмента тогдашнему хозяину Овального кабинета Белого Дома.



Во время примерно 40-минутного разговора Руди Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и сказать о вмешательстве украинской стороны в выборы на стороне конкурентов Трапма. Тогда, по его словам, отношения между США



«Все, что нам нужно от президента Зеленского - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и найдет доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно», - передает CNN слова Джулиани.



Во время разговора Джулиани и Волкер предположили, что такое публичное объявление может расчистить путь для визита Зеленского в США или для личной встречи с Джулиани. В свою очередь, нынешний глава Офиса президента публично обещал поспособствовать расследованию после утверждения конкретных дат встречи президентов США и Украины в Вашингтоне.



«Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой. И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем, лично сесть и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили. Я уверен, что Зеленский это скажет», - заявил Ермак.



Эксперты CNN уверяют, что после этого тон американцев изменился - Джулиани и Волкеру понравилось то, что они услышали. Волкер вспомнил, что Трамп должен вскоре поговорить с Зеленским и поздравить его с победой на выборах в Раду.



Существует версия, что данный «слив» предоставила украинская сторона, в обмен на телефонный разговор лидеров. Однако тогда выходит, что все разговоры важных государственных лиц записываются уже при Зеленском. Учитывая, что в прошлый раз именно Джо Байден стал жертвой публикации компромата, действия украинского руководства вряд ли можно назвать разумными. Кроме того, эта история весьма подставляет Ермака, который только недавно выпутался из скандала с «вагнеровцами».



Напомним, ранее мы писали, что пострадать за кулуарные игры против Байдена может бывший генпрокурор Юрий Луценко, предоставлявший компрометирующие материалы в отношении нынешнего президента США адвокату Трампа. Сейчас он рискует получить уголовное дело от ФБР.

В США скандал, связанный с возможным вмешательством Киева в американские выборы, набирает новые обороты. Американский телеканал CNN опубликовал аудиозапись телефонного разговора, датированную июлем 2019, года между бывшим адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани, бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Андреем Ермаком, занимавшим тогда должность советника президента Украины по юридическим вопросам.Из записи следует, что Джулиани жестко давил на Киев в 2019 году и требовал расследовать дела о коррупции семейства Байденов в Украине. Этот разговор стал предвестником разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который представители Демпартии США в 2019 г. пытались использовать для объявления импичмента тогдашнему хозяину Овального кабинета Белого Дома.Во время примерно 40-минутного разговора Руди Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и сказать о вмешательстве украинской стороны в выборы на стороне конкурентов Трапма. Тогда, по его словам, отношения между США«Все, что нам нужно от президента Зеленского - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и найдет доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно», - передает CNN слова Джулиани.Во время разговора Джулиани и Волкер предположили, что такое публичное объявление может расчистить путь для визита Зеленского в США или для личной встречи с Джулиани. В свою очередь, нынешний глава Офиса президента публично обещал поспособствовать расследованию после утверждения конкретных дат встречи президентов США и Украины в Вашингтоне.«Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой. И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем, лично сесть и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили. Я уверен, что Зеленский это скажет», - заявил Ермак.Эксперты CNN уверяют, что после этого тон американцев изменился - Джулиани и Волкеру понравилось то, что они услышали. Волкер вспомнил, что Трамп должен вскоре поговорить с Зеленским и поздравить его с победой на выборах в Раду.Существует версия, что данный «слив» предоставила украинская сторона, в обмен на телефонный разговор лидеров. Однако тогда выходит, что все разговоры важных государственных лиц записываются уже при Зеленском. Учитывая, что в прошлый раз именно Джо Байден стал жертвой публикации компромата, действия украинского руководства вряд ли можно назвать разумными. Кроме того, эта история весьма подставляет Ермака, который только недавно выпутался из скандала с «вагнеровцами».Напомним, ранее мы писали, что пострадать за кулуарные игры против Байдена может бывший генпрокурор Юрий Луценко, предоставлявший компрометирующие материалы в отношении нынешнего президента США адвокату Трампа. Сейчас он рискует получить уголовное дело от ФБР. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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