Ереванское эхо в окопах Карабаха • 29 • Аналитика







Министерство обороны НКР сообщило о том, что Азербайджан поспешно наращивает войска у линии разграничения, создавая ударную группировку.





«Помимо нарушений режима перемирия, на различных участках линии соприкосновения, в частности в восточном и юго-восточном направлениях, наблюдаются активные перемещения живой силы и военной техники азербайджанской армии.



Передовые подразделения Армии обороны Арцаха внимательно следят за действиями противника и при необходимости прибегают к вытекающим из ситуации шагам», — говорится в сообщении военного ведомства НКР.



Днем ранее Степанакерт сообщил о многочисленных нарушениях перемирия противостоящей стороной, заявив, что в ряде мест соприкосновения имели место обстрелы из оружия различного калибра. Что, по мнению, очевидцев из числа офицеров Армии НКР, можно объяснить «разведкой боем», попыткой спровоцировать «ответку», чтобы вскрыть систему огня обороняющихся.



В свою очередь Баку утверждает, что карабахцы «используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 97 раз». Трудно себе представить, чтобы НКР были заинтересованы в обострении ситуации, особенно в нынешней ситуации, однако сообщение азербайджанских источников подтверждает стремительно растущую напряженность на линии разграничения.



Следует так же отметить и очевидную информационную подготовку к предстоящим боевым действиям в азербайджанских СМИ. Вот, например, несколько заголовков со всего одной страницы ресурса Аze.az:



«У Азербайджана один путь – силой освободить оккупированные территории...»



«Худшее для армян: Азербайджан может загнать Армению в границы 1921 года...»



«Турция вступит в «Путинский союз» после решения вопроса Карабаха?..»



«Власти ввели в Ереван танки, боятся революции...»



«Президент: сегодняшняя Армения занимает исторические земли Азербайджана...»



«Азербайджан заметно поднялся в мировом рейтинге военной мощи...»



Подобные материалы на этом и на других ресурсах перемежаются выступлениями экспертов и аналитиков, утверждающих, что сегодня для Баку складывается как нельзя более подходящая ситуация для «возврата исконных азербайджанских земель», который в свете политического кризиса, охватившего Армению, может пройти с минимальными потерями для ВС Азербайджана.



Надо сказать, что складывающуюся обстановку в Степанакерте расценивают как крайне тревожную и угрожающую. Об этом говорит недавнее выступление президент Нагорного Карабаха Бако Саакяна по внутриполитической ситуации в Армении.



«В эти дни внимание всего армянства обращено на события, происходящие в ряде городов Республики Армения. Арцах не может быть безразличен к развитию ситуации в Армении и также следит за всем этим. Для родины, которая находится в сложной геополитической ситуации и которой каждую секунду угрожает коварный противник, любая попытка дестабилизации, расшатывания внутренней сплоченности опасна и чревата ужасными последствиями, что не может не отразиться на безопасности, обороноспособности и ситуации на границах», — говорится в заявлении главы НКР.



Саакян назвал право выражать свое мнение и видение по сегодняшнему и завтрашнему дню страны. «Однако это право должно реализовываться исключительно в рамках закона, не забывая никогда, что важнейшим фактором гарантии безопасности двух армянских государств была и будет наша внутренняя стабильность», — отметил лидер Карабаха.



«Мы не должны допустить такие ошибки, последствия которых могут быть судьбоносными для нашего народа и армянской свободной и независимой государственности, являющейся наивысшей ценностью для каждого армянина в Армении, Арцахе и Диаспоре», — заключил президент НКР. Не сотвори в Армении Майдан



Однако, проблема в том, что указанные ценности, к сожалению, вовсе не являются таковыми для некоторых армян. Во всяком случае, ряд «бархатных революционеров» прямо заявляют, что правящая элита и Серж Саргсян, используют «карабахскую тему» для превращения страны в «осажденную крепость» и установления личной авторитарной власти.



В частности, сегодня азербайджанские СМИ с удовольствием цитируют революционерку и публициста Лилиан Карапетян, которая заявила, что Карабах ей не нужен, и это вполне приемлемая цена, которую можно заплатить за освобождение от Саргсяна и «его карабахского клана».



Она даже призывает на помощь армянским революционерам украинских «майданутых»: «Здорово было бы, если бы украинские ребята приехали к нам и устроили у нас армянский майдан. Почему в Украине смогли свергнуть вора, а в Армении нет? Если соберутся массы, то сметут Сержа и его воровскую банду… Ни карабахский клан, ни кремлевский не поможет…».



Кстати, аналогии с Украиной вполне отчетливы, еще и в свете реакции Запада на происходящее в стране.



Так, посольство США в Армении призывает полицейских строго следовать правовым методам и соблюдать свободу участников массовых беспорядков.



«Призываем власти страны проявить сдержанность, позволив мирные митинги. Мы обеспокоены сообщениями о насилии в отношении журналистов и демонстрантов. Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении манифестантов», - сказано в документе.



А в том, что происходящее в Ереване, и то, что вот-вот может начаться в Карабахе, вовсе не случайность, и не экспромт «бархатных революционеров», можно убедится, обратившись к ежегодным докладам глава национальной разведки США Дэна Коутса, который оба года своего пребывания в этой должности, он обращается к Карабахскому конфликту. В этих прогнозах, которые больше напоминают планы американских спецслужб на текущий год, он пророчит возобновление горячей фазы войны в Карабахе. Огненный пояс вокруг России: скоро жаром полыхнёт!



В частности, в докладе «Всемирная оценка угроз» за 2018 год утверждается, что напряженность вокруг Нагорного Карабаха в этом году может перейти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может вовлечь Россию для оказания поддержки своему региональному союзнику.



И можно не сомневаться, что такое развитие ситуации было бы очень желательно для США по целому ряду причин. В первую очередь – для разрушения взаимодействия России и Турции (покровительствующей Азербайджану).



Примечательно, что политолог Карен Вртанесян, комментируя доклад Коутса в феврале 2018 года, посоветовал не придавать ему большое значение, поскольку «возобновление войны возможно всегда, пока стороны не пришли к абсолютному компромиссу. Однако нет веских оснований приходить к таким резким выводам о возможности развертывания вооруженного конфликта только на основании того, Азербайджан закупает вооружение».



Однако уважаемый эксперт не учел того факта, что Дэн Коутс и другие американские «работники плаща и кинжала» вовсю работают чтобы этот прогноз стал реальностью, в том числе и подготавливая «майдан» в Ереване. Самые мрачные прогнозы экспертов относительно карабахских последствий «бархатной революции» в Армении сбываются со стремительной быстротой.Министерство обороны НКР сообщило о том, что Азербайджан поспешно наращивает войска у линии разграничения, создавая ударную группировку.«Помимо нарушений режима перемирия, на различных участках линии соприкосновения, в частности в восточном и юго-восточном направлениях, наблюдаются активные перемещения живой силы и военной техники азербайджанской армии.Передовые подразделения Армии обороны Арцаха внимательно следят за действиями противника и при необходимости прибегают к вытекающим из ситуации шагам», — говорится в сообщении военного ведомства НКР.Днем ранее Степанакерт сообщил о многочисленных нарушениях перемирия противостоящей стороной, заявив, что в ряде мест соприкосновения имели место обстрелы из оружия различного калибра. Что, по мнению, очевидцев из числа офицеров Армии НКР, можно объяснить «разведкой боем», попыткой спровоцировать «ответку», чтобы вскрыть систему огня обороняющихся.В свою очередь Баку утверждает, что карабахцы «используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 97 раз». Трудно себе представить, чтобы НКР были заинтересованы в обострении ситуации, особенно в нынешней ситуации, однако сообщение азербайджанских источников подтверждает стремительно растущую напряженность на линии разграничения.Следует так же отметить и очевидную информационную подготовку к предстоящим боевым действиям в азербайджанских СМИ. Вот, например, несколько заголовков со всего одной страницы ресурса Аze.az:«У Азербайджана один путь – силой освободить оккупированные территории...»«Худшее для армян: Азербайджан может загнать Армению в границы 1921 года...»«Турция вступит в «Путинский союз» после решения вопроса Карабаха?..»«Власти ввели в Ереван танки, боятся революции...»«Президент: сегодняшняя Армения занимает исторические земли Азербайджана...»«Азербайджан заметно поднялся в мировом рейтинге военной мощи...»Подобные материалы на этом и на других ресурсах перемежаются выступлениями экспертов и аналитиков, утверждающих, что сегодня для Баку складывается как нельзя более подходящая ситуация для «возврата исконных азербайджанских земель», который в свете политического кризиса, охватившего Армению, может пройти с минимальными потерями для ВС Азербайджана.Надо сказать, что складывающуюся обстановку в Степанакерте расценивают как крайне тревожную и угрожающую. Об этом говорит недавнее выступление президент Нагорного Карабаха Бако Саакяна по внутриполитической ситуации в Армении.«В эти дни внимание всего армянства обращено на события, происходящие в ряде городов Республики Армения. Арцах не может быть безразличен к развитию ситуации в Армении и также следит за всем этим. Для родины, которая находится в сложной геополитической ситуации и которой каждую секунду угрожает коварный противник, любая попытка дестабилизации, расшатывания внутренней сплоченности опасна и чревата ужасными последствиями, что не может не отразиться на безопасности, обороноспособности и ситуации на границах», — говорится в заявлении главы НКР.Саакян назвал право выражать свое мнение и видение по сегодняшнему и завтрашнему дню страны. «Однако это право должно реализовываться исключительно в рамках закона, не забывая никогда, что важнейшим фактором гарантии безопасности двух армянских государств была и будет наша внутренняя стабильность», — отметил лидер Карабаха.«Мы не должны допустить такие ошибки, последствия которых могут быть судьбоносными для нашего народа и армянской свободной и независимой государственности, являющейся наивысшей ценностью для каждого армянина в Армении, Арцахе и Диаспоре», — заключил президент НКР.Однако, проблема в том, что указанные ценности, к сожалению, вовсе не являются таковыми для некоторых армян. Во всяком случае, ряд «бархатных революционеров» прямо заявляют, что правящая элита и Серж Саргсян, используют «карабахскую тему» для превращения страны в «осажденную крепость» и установления личной авторитарной власти.В частности, сегодня азербайджанские СМИ с удовольствием цитируют революционерку и публициста Лилиан Карапетян, которая заявила, что Карабах ей не нужен, и это вполне приемлемая цена, которую можно заплатить за освобождение от Саргсяна и «его карабахского клана».Она даже призывает на помощь армянским революционерам украинских «майданутых»: «Здорово было бы, если бы украинские ребята приехали к нам и устроили у нас армянский майдан. Почему в Украине смогли свергнуть вора, а в Армении нет? Если соберутся массы, то сметут Сержа и его воровскую банду… Ни карабахский клан, ни кремлевский не поможет…».Кстати, аналогии с Украиной вполне отчетливы, еще и в свете реакции Запада на происходящее в стране.Так, посольство США в Армении призывает полицейских строго следовать правовым методам и соблюдать свободу участников массовых беспорядков.«Призываем власти страны проявить сдержанность, позволив мирные митинги. Мы обеспокоены сообщениями о насилии в отношении журналистов и демонстрантов. Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении манифестантов», - сказано в документе.А в том, что происходящее в Ереване, и то, что вот-вот может начаться в Карабахе, вовсе не случайность, и не экспромт «бархатных революционеров», можно убедится, обратившись к ежегодным докладам глава национальной разведки США Дэна Коутса, который оба года своего пребывания в этой должности, он обращается к Карабахскому конфликту. В этих прогнозах, которые больше напоминают планы американских спецслужб на текущий год, он пророчит возобновление горячей фазы войны в Карабахе.В частности, в докладе «Всемирная оценка угроз» за 2018 год утверждается, что напряженность вокруг Нагорного Карабаха в этом году может перейти в крупномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, который может вовлечь Россию для оказания поддержки своему региональному союзнику.И можно не сомневаться, что такое развитие ситуации было бы очень желательно для США по целому ряду причин. В первую очередь – для разрушения взаимодействия России и Турции (покровительствующей Азербайджану).Примечательно, что политолог Карен Вртанесян, комментируя доклад Коутса в феврале 2018 года, посоветовал не придавать ему большое значение, поскольку «возобновление войны возможно всегда, пока стороны не пришли к абсолютному компромиссу. Однако нет веских оснований приходить к таким резким выводам о возможности развертывания вооруженного конфликта только на основании того, Азербайджан закупает вооружение».Однако уважаемый эксперт не учел того факта, что Дэн Коутс и другие американские «работники плаща и кинжала» вовсю работают чтобы этот прогноз стал реальностью, в том числе и подготавливая «майдан» в Ереване. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 29 Источник Похожие новости "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 1) Армения. Пешка, на которой держится позиция России Почему Трамп не поедет на саммит с Путиным

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