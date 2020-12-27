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Ереван ждёт новая революция? Политологи о русских базах в Армении и будущем Пашиняна

27 декабря 2020, 17:25  •  166 • Политика
Политологи прокомментировали требования армянской оппозиции создать ещё одну военную базу на территории Армении, указав на то, что сотрудничество возможно в рамках ОДКБ, необходимость которой поставил под сомнение Никол Пашинян. Но армянскому премьеру грозит проблемное будущее, а Еревану - новая революция.
Оппозиция Армении просит Москву создать на территории страны ещё одну военную базу. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал политолог Армен Гаспарян.
Инициатива исходит от партии "Просвещённая Армения". Как считает Гаспарян, армяне до нового конфликта в Нагорном Карабахе говорили совершенно иначе.
А вот после того, как население страны пережило национальное унижение, стало понятно, что армия Армении не может обеспечить безопасность на границах.
"Это возможно только с помощью союзников по ОДКБ. Естественно, это в первую очередь Россия", - поведал он.
Чтобы создать новую российскую базу, Еревану для начала необходимо урегулировать внутренние вопросы и выкарабкаться из политического кризиса. Дело в том, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что не понимает, зачем Еревану нужно членство в ОДКБ и военная база России.
Политолог добавил, что если в регионе не будет русских, то им на смену придут турки.
Стоит отметить, что обстановка в Армении вновь накаляется. Так, Пашинян выразил готовность покинуть пост премьер-министра, если это "решит народ". А в Ереване фиксировались стычки и беспорядки.
Как заявил РИА ФАН политолог Иван Аркатов, действующего главу кабмина армяне обвиняют в некомпетентности, которая в итоге вылилась в провал в Нагорном Карабахе. Но новому конфликту не дают разгореться русские миротворцы.
Воспользовавшись падением доверия к Пашиняну, активизировалась оппозиция, которая намерена похоронить карьеру политика. И не исключена новая революция в Ереване.
"В Ереване может начаться новая революция. "Улица", которая вознесла Пашиняна на вершины власти, может также его оттуда смести", - пояснил политолог.

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