Ереван ждёт новая революция? Политологи о русских базах в Армении и будущем Пашиняна

Оппозиция Армении просит Москву создать на территории страны ещё одну военную базу. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

Инициатива исходит от партии "Просвещённая Армения". Как считает Гаспарян, армяне до нового конфликта в Нагорном Карабахе говорили совершенно иначе.

А вот после того, как население страны пережило национальное унижение, стало понятно, что армия Армении не может обеспечить безопасность на границах.

"Это возможно только с помощью союзников по ОДКБ. Естественно, это в первую очередь Россия", - поведал он.

Чтобы создать новую российскую базу, Еревану для начала необходимо урегулировать внутренние вопросы и выкарабкаться из политического кризиса. Дело в том, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что не понимает, зачем Еревану нужно членство в ОДКБ и военная база России.

Политолог добавил, что если в регионе не будет русских, то им на смену придут турки.

Стоит отметить, что обстановка в Армении вновь накаляется. Так, Пашинян выразил готовность покинуть пост премьер-министра, если это "решит народ". А в Ереване фиксировались стычки и беспорядки.

Как заявил РИА ФАН политолог Иван Аркатов, действующего главу кабмина армяне обвиняют в некомпетентности, которая в итоге вылилась в провал в Нагорном Карабахе. Но новому конфликту не дают разгореться русские миротворцы.

Воспользовавшись падением доверия к Пашиняну, активизировалась оппозиция, которая намерена похоронить карьеру политика. И не исключена новая революция в Ереване.

"В Ереване может начаться новая революция. "Улица", которая вознесла Пашиняна на вершины власти, может также его оттуда смести", - пояснил политолог.