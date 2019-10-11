Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Куба продолжает плавный уход от коммунизма: Мигель Диас-Канель стал президентом
"Очень опасная" Скабеева пригласила Зеленского в Москву поговорить &qu...
Путин «слил» Сирию Эрдогану: За что ведет торг Кремль с Анкарой
«Атакован дважды с разницей в 30 минут»: Иран назвал взрывы на танкере в Красном...
Главная / Украина

Ереван заявил о готовности помочь армянской диаспоре Сирии

11 октября 2019, 16:09  •  64 • Украина
«Вторжение является угрозой для мирного населения и может привести к новой гуманитарной катастрофе»
10 октября в Ереване прошло закрытое заседание правительства Армении, на котором обсуждалось начало военной операции Турции в Сирии, а также возможные варианты развития ситуации в дальнейшем.
«Сейчас нам нужно понять, каким образом можем обеспечить безопасность наших соотечественников и какую помощь можем оказать. В течение дня мы обсудим ситуацию в Совбезе, и думаю, что у нас будут конкретные решения», – рассказал журналистам секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. Он подчеркнул, что власти Армении пристально следят за тем, как разворачивается ситуация в городах с армянским населением.
«Мы обеспокоены ситуацией, так как, по нашей оценке, эти действия ещё более углубят гуманитарный кризис в Сирии», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания правительства. Глава правительства призвал мировое сообщество срочно «принять меры для прекращения этих незаконных действий и защите граждан Сирии, в том числе национальных меньшинств в приграничных с Турцией районах».
Перед началом заседания Кабмина, МИД Армении принял официальное заявление, осуждающее вторжение армии Турции на северо-восток Сирии.
«Вторжение приведёт к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, потерям среди мирного населения, большому потоку перемещённых лиц и, в конце концов, к новому гуманитарному кризису. Армения поддерживает целостность и суверенитет Сирии и призывает отказаться от военных поползновений в отношении страны и его народа. Ереван продолжит оказывать гуманитарную помощь братскому сирийскому народу», – говорится в сообщении.
Глава департамента Среднего Востока и Африки МИД Армении Армен Мелконян рассказал в интервью радио Sputnik Армения, что на северо-востоке Сирии, куда начала наступление турецкая армия, проживает более трёх тысяч армян, в основном в городе Камышлы и в селении Тель-Абьяд. По словам Мелконяна, именно в этом направлении продвигаются турецкие военные. При этом большинство армянских семей уже эвакуированы из Тель-Абьяда, в Камышлы же пока обстановка спокойная.
«Это грубое нарушение международного права, посягательство на суверенитет Сирии, которое грозит изменению демографии северо-восточных районов страны. Вторжение является угрозой для мирного населения Сирии и может привести к новой гуманитарной катастрофе. Если возникнет необходимость в эвакуации, то посольство в Дамаске и консульство в Алеппо вместе с местными общинами готово её организовать. Мы готовы принять их в Дамаске и Алеппо, обеспечить необходимыми принадлежностями, жильём, питанием. Если будут желающие – обеспечить их перелёт в Армению», – отметил эксперт.
Главный уполномоченный по делам диаспоры аппарата премьер-министра Армении Заре Синанян выступил с официальным заявлением, в котором осудил военное вторжение Турции в Сирию, назвав действия Анкары незаконными, нарушающими международное право.
«Из-за авианалётов и боевых действий на суше под угрозой физического уничтожения находится армянская община на северо-востоке Сирии. Но Армения и весь армянский народ поддерживает своих соотечественников. Мы сделаем всё для обеспечения их безопасности», – говорится в заявлении.
Напомним, на сегодня Армения остаётся единственной страной - участницей Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая развернула в Сирии гуманитарную миссию, отправив в эту страну 83 специалистов – врачей, сапёров и охранников. Тем самым Ереван откликнулся на просьбу России о помощи Сирии в рамках ОДКБ, не смотря на то что «западные партнёры» из США были весьма недовольны таким решением.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
10 октября 2019, 21:54
Зеленский не знает, сколько уйдет на урегулирование в Донбассе, но рассчитывает на год
11 октября 2019, 12:39
Лукашенко выступил за встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ
10 октября 2019, 23:39
Зеленский назвал себя хорошим президентом
10 октября 2019, 20:24
Зеленский оценил возможность общения с российскими СМИ
10 октября 2019, 20:24
Зеленский назвал условие для отставки Богдана
10 октября 2019, 23:39
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2019, 14:09
Более 10 минут на ответный удар: В Минобороны рассказали, сколько времени есть у России в случае ядерной атаки
09 октября 2019, 12:09
"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "прозрение" Нидерландов по MH17
05 октября 2019, 18:56
Киев согласен: Порошенковцы требуют от Зеленского объяснений за "формулу Штайнмайера"
10 октября 2019, 10:54
"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие
07 октября 2019, 07:54
«Провоцируют напряжённость»: в США предложили способы «сдерживания» России в Черноморском регионе
08 октября 2019, 02:12
Пашинский всё
05 октября 2019, 16:54
Полиция Украины разрабатывает план восстановления работы в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.