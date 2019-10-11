Ереван заявил о готовности помочь армянской диаспоре Сирии

«Вторжение является угрозой для мирного населения и может привести к новой гуманитарной катастрофе»

10 октября в Ереване прошло закрытое заседание правительства Армении, на котором обсуждалось начало военной операции Турции в Сирии, а также возможные варианты развития ситуации в дальнейшем.

«Сейчас нам нужно понять, каким образом можем обеспечить безопасность наших соотечественников и какую помощь можем оказать. В течение дня мы обсудим ситуацию в Совбезе, и думаю, что у нас будут конкретные решения», – рассказал журналистам секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. Он подчеркнул, что власти Армении пристально следят за тем, как разворачивается ситуация в городах с армянским населением.

«Мы обеспокоены ситуацией, так как, по нашей оценке, эти действия ещё более углубят гуманитарный кризис в Сирии», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после заседания правительства. Глава правительства призвал мировое сообщество срочно «принять меры для прекращения этих незаконных действий и защите граждан Сирии, в том числе национальных меньшинств в приграничных с Турцией районах».

Перед началом заседания Кабмина, МИД Армении принял официальное заявление, осуждающее вторжение армии Турции на северо-восток Сирии.

«Вторжение приведёт к дальнейшему ухудшению региональной безопасности, потерям среди мирного населения, большому потоку перемещённых лиц и, в конце концов, к новому гуманитарному кризису. Армения поддерживает целостность и суверенитет Сирии и призывает отказаться от военных поползновений в отношении страны и его народа. Ереван продолжит оказывать гуманитарную помощь братскому сирийскому народу», – говорится в сообщении.

Глава департамента Среднего Востока и Африки МИД Армении Армен Мелконян рассказал в интервью радио Sputnik Армения, что на северо-востоке Сирии, куда начала наступление турецкая армия, проживает более трёх тысяч армян, в основном в городе Камышлы и в селении Тель-Абьяд. По словам Мелконяна, именно в этом направлении продвигаются турецкие военные. При этом большинство армянских семей уже эвакуированы из Тель-Абьяда, в Камышлы же пока обстановка спокойная.

«Это грубое нарушение международного права, посягательство на суверенитет Сирии, которое грозит изменению демографии северо-восточных районов страны. Вторжение является угрозой для мирного населения Сирии и может привести к новой гуманитарной катастрофе. Если возникнет необходимость в эвакуации, то посольство в Дамаске и консульство в Алеппо вместе с местными общинами готово её организовать. Мы готовы принять их в Дамаске и Алеппо, обеспечить необходимыми принадлежностями, жильём, питанием. Если будут желающие – обеспечить их перелёт в Армению», – отметил эксперт.

Главный уполномоченный по делам диаспоры аппарата премьер-министра Армении Заре Синанян выступил с официальным заявлением, в котором осудил военное вторжение Турции в Сирию, назвав действия Анкары незаконными, нарушающими международное право.

«Из-за авианалётов и боевых действий на суше под угрозой физического уничтожения находится армянская община на северо-востоке Сирии. Но Армения и весь армянский народ поддерживает своих соотечественников. Мы сделаем всё для обеспечения их безопасности», – говорится в заявлении.

Напомним, на сегодня Армения остаётся единственной страной - участницей Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая развернула в Сирии гуманитарную миссию, отправив в эту страну 83 специалистов – врачей, сапёров и охранников. Тем самым Ереван откликнулся на просьбу России о помощи Сирии в рамках ОДКБ, не смотря на то что «западные партнёры» из США были весьма недовольны таким решением.