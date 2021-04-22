Ереван встретил Пашиняна криками "турок" и "предатель" - видео

Оппозиция собралась на акцию протеста у дачи Пашиняна. Премьер въехал на её территорию под крики "турок" и "предатель".

После неудавшейся поездки в Сюникскую область премьер Армении Никол Пашинян вернулся на правительственную дачу в центре Еревана. Там его снова встретили протестующие.

Пашинян въехал на территорию резиденции под крики толпы, называющей его "турком" и "предателем". Машину премьера сопровождали целых 12 автомобилей его службы безопасности.

Ранее Пашинян попытался посетить Сюникскую область, однако жители региона встретили его акциями протеста. В итоге премьеру пришлось возвращаться в столицу страны ни с чем.

Напомним, что популярность Пашиняна, пришедшего к власти в стране на волне "цветной революции", резко пошатнулась после того как Армения проиграла войну с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Учитывая роль премьера в поражении страны, жители Армении воспринимают его теперь не иначе как предателя Родины и требуют, чтобы он сложил с себя полномочия главы правительства.