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Ереван встретил Пашиняна криками "турок" и "предатель" - видео

22 апреля 2021, 00:40  •  39 • Политика
Оппозиция собралась на акцию протеста у дачи Пашиняна. Премьер въехал на её территорию под крики "турок" и "предатель".
После неудавшейся поездки в Сюникскую область премьер Армении Никол Пашинян вернулся на правительственную дачу в центре Еревана. Там его снова встретили протестующие.
Пашинян въехал на территорию резиденции под крики толпы, называющей его "турком" и "предателем". Машину премьера сопровождали целых 12 автомобилей его службы безопасности.
Ранее Пашинян попытался посетить Сюникскую область, однако жители региона встретили его акциями протеста. В итоге премьеру пришлось возвращаться в столицу страны ни с чем.
Напомним, что популярность Пашиняна, пришедшего к власти в стране на волне "цветной революции", резко пошатнулась после того как Армения проиграла войну с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Учитывая роль премьера в поражении страны, жители Армении воспринимают его теперь не иначе как предателя Родины и требуют, чтобы он сложил с себя полномочия главы правительства.

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