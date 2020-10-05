Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Р...
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал заву...
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
Главная / Политика

Ереван вспомнил о военных обязательствах Москвы на фоне войны в Карабахе

05 октября 2020, 12:40  •  203 • Политика
Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Армения рассчитывает на помощь ВС РФ в действиях против Азербайджана
Россия должна выступить на стороне Армении в случае внешней угрозы безопасности республике. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян. Он уверен, что Москва выполнит свои обязательства.
"Российская военная база № 102 находится в Армении. У нас общая система ПВО",
- рассказал Пашинян в интервью немецкому изданию Bild. По его словам, в договоре между РФ и Арменией четко расписано, в каких случаях российские вооруженные силы, дислоцированные на территории республики, должны быть задействованы, и он не сомневается, что договор будет четко соблюдаться.
Пашинян также потребовал от ЕС более ясно и жестко выразить свое отношение к происходящему вокруг Карабаха, поскольку вмешательство Турции превращает конфликт из регионального в международный.
Ранее Париж подтвердил сведения Еревана, что Анкара поставляет Баку оружие и перебрасывает ему на помощь сирийских боевиков. Власти Азербайджана все отрицают.
Нагорный Карабах провозгласил независимость в 1991 г. на фоне развала СССР. Азербайджан, в состав которого входила данная территория, пытался силой подавить сепаратистские настроения. Армения выступила на стороне самопровозглашенной республики.
В 1994 г. Азербайджан, Армения и Нагорный Карабах при посредничестве России подписали соглашение о перемирии, но вооруженные столкновения в регионе периодически возникали все эти годы. В конце сентября 2020 г. в Нагорном Карабахе случилась очередная эскалация, переросшая в масштабные вооруженные действия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



203
Источник
Похожие новости
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
05 октября 2020, 00:45
Азербайджан дал Армении шанс на мир: Алиев озвучил условие прекращения огня
05 октября 2020, 09:00
Пушков высмеял памятник Горбачеву в Германии
05 октября 2020, 09:55
Русского сняли с самолёта за "Крым-наш", но "независимые эксперты" всё равно не верят в русофобию
05 октября 2020, 00:45
Путина назвали самым популярным политиком в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2020, 18:30
"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах
02 октября 2020, 01:15
Украинский журналист грязно обматерил лидеров Беломайдана
05 октября 2020, 00:45
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граждан
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
02 октября 2020, 23:15
"Это был бы крах": Вильнюс не скрывает страха из-за решения Лукашенко сменить порты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.