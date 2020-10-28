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Ереван притягивает силы НАТО в Карабах

28 октября 2020, 20:50  •  87 • Политика
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Ситуация может развиваться по Косовскому сценарию
Конфликт в Нагорном Карабахе все больше начинает напоминать сложившуюся ситуацию на Балканах, когда Тирана захотела "стереть границы" и присоединить Косово, тем самым возрождая идею о Великой Албании.
В частности, об этом в начале октября сказал глава правительства Албании Эди Рама на совместном заседании правительств Албании и самопровозглашенной Республики Косово.
МИД Сербии тут же вызвал посла Албании и вручил ему протестную ноту, а в Москве осторожно отметили, что подписанные в ходе данного мероприятия документы, а также заявления его участников вызывают серьезные вопросы.
Аналогично Ереван продвигает идею "Великой Армении от моря до моря". Однако Россию должен настораживать тот факт, что действующий премьер Никол Пашинян тесно связан в Фондом Сороса. И очень может быть, что эта команда политиков намерена реализовать "Косовский сценарий" в Нагорном Карабахе.
Их целью может быть размещение в этом районе сил НАТО в качестве миротворцев. А затем, методом "стирания границ", они присоединятся к Североатлантическому альянсу, окончательно распрощавшись с Москвой. На данный момент Армения входит в ОДКБ и Таможенный Союз.
Недавние заявления в США также заставляют задуматься. Так, президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир в воскресенье, заявил, что Соединенные Штаты с легкостью смогут добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
"Посмотрите на армян. Это невероятный народ, они сражаются как безумные. Им пришлось нелегко", – подчеркнул Трамп.
А за неделю до этого американский лидер во время своего выступления в Неваде назвал армян "хорошими людьми" и "отличными бизнесменами". Совершенно ясно, на какой электорат делает ставку действующий американский президент, учитывая, что армянская диаспора в США очень велика.
Но что примечательно, Трамп в воскресенье напомнил о роли "миротворца" на территории бывшей Югославии. По словам президента, Вашингтону "удалось добиться" урегулирования между Сербией и Косово.
Не остался в стороне и глава Госдепа Майк Помпео, который в эфире WSB Atlanta выразил сочувствие армянам и раскритиковал действия Азербайджана. А затем выразил надежду, что "армяне смогут защититься от азербайджанцев".
Заявления Трампа, Помпео и других американских высокопоставленных американских лиц соответствует духу той политики, которую продвигает на американской политической площадке армянское лобби. И это – признание Соединенными Штатами независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики по примеру Косово.
Руководство Армении давно стремится на Запад, однако во многом зависит от России и продолжает просить Москву помочь в борьбе с Азербайджаном, упирая на членство в ОДКБ.

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