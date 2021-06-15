Ереван передал Баку карты минных полей в обмен на пленных

В Армении уверены – карты нужны Баку для подготовки к следующей возможной войне.

На азербайджано-грузинской границе при содействии официальных лиц Грузии Азербайджан передал Армении 15 пленных военнослужащих Армянских вооружённых сил в обмен на карты минных полей.

Сколько всего армянских военных находится в плену – неизвестно, власти Армении точную цифру не называют, ссылаясь на государственную тайну. В МИД Армении говорят о 188 пленных армянских граждан. А в Европейском суде по правам человека находится 228 запросов об армянах, находящихся в азербайджанском плену.

«Всего на 12 июня при посредничестве российских миротворцев удалось вернуть домой 72 гражданина Армении и 16 азербайджанцев. А при посредничестве США, Евросоюза и Грузии – 15 армянских военных», – сообщает информагентство «Новости – Армения».

Никол Пашинян, исполняющий обязанности главы правительства, поспешил успокоить страну тем, что это не первая передача карт минных полей Баку, к тому же переданные карты составляют лишь малую часть минных полей, в частности, там идёт речь только о минных полях Агдамского района. По его словам, подобная передача части карт минных полей произошла ещё в декабре прошлого года.

Однако в Армении уверены, что карты, на которых указано местонахождение более ста тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, имеют для Баку огромное значение и совсем не для мирных целей.

По мнению кандидата в депутаты от оппозиционного блока «Честь имею» востоковеда Вардана Восканяна, «скорейшее разминирование территорий необходимо Баку и Анкаре не для начала массового заселения оккупированных территорий Арцаха, а для подготовки к следующей возможной войне с целью формирования в них военизированных зон».

«Создание подобных военизированных территорий преследует цель по возможности ускорить и упростить окончательную оккупацию Арцаха и расчленение Армении. Очевидно, что интересы России требуют не только сохранение большого армянского населения в Арцахе, что оправдывает присутствие российских миротворческих сил, но и обеспечение безопасности этих миротворцев, что предполагает исключение возможности быстрого развёртывания азербайджано-турецких сил. Поэтому российская сторона не была заинтересована в передаче карт заминированных территорий Баку, и процесс, судя по имеющейся информации, протекал усилиями совершенно другого посредника», – сообщил Восканян.

А экс-президент Армении Серж Саргсян считает, что за карты минных полей можно было требовать вернуть не 15 пленных, а намного больше, ведь карты эти действительно представляют огромную ценность для Баку.

Большую роль в подготовке этого обмена сыграли Соединённые Штаты и послушная им Грузия. Бывший глава Службы нацбезопасности Армении Давид Шахназарян отметил, что передача карт минных полей ускорит милитаризацию Агдамского района Азербайджаном, что лишь усилит опасность и для Карабаха, и для Армении.

«Роль США в этой сделке говорит о том, что они в данном случае выступают не как одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. У американцев гораздо шире полномочия, и последние события раскрывают их интересы в регионе», – прокомментировал Шахназарян обмен.