Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
Сурков привёл неоспоримый аргумент против Украины в деле MH17: "Я всегда го...
"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, которы...
"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
Главная / Украина

Ереван передал Баку карты минных полей в обмен на пленных

15 июня 2021, 01:00  •  51 • Украина
В Армении уверены – карты нужны Баку для подготовки к следующей возможной войне.
На азербайджано-грузинской границе при содействии официальных лиц Грузии Азербайджан передал Армении 15 пленных военнослужащих Армянских вооружённых сил в обмен на карты минных полей.
Сколько всего армянских военных находится в плену – неизвестно, власти Армении точную цифру не называют, ссылаясь на государственную тайну. В МИД Армении говорят о 188 пленных армянских граждан. А в Европейском суде по правам человека находится 228 запросов об армянах, находящихся в азербайджанском плену.
«Всего на 12 июня при посредничестве российских миротворцев удалось вернуть домой 72 гражданина Армении и 16 азербайджанцев. А при посредничестве США, Евросоюза и Грузии – 15 армянских военных», – сообщает информагентство «Новости – Армения».
Никол Пашинян, исполняющий обязанности главы правительства, поспешил успокоить страну тем, что это не первая передача карт минных полей Баку, к тому же переданные карты составляют лишь малую часть минных полей, в частности, там идёт речь только о минных полях Агдамского района. По его словам, подобная передача части карт минных полей произошла ещё в декабре прошлого года.
Однако в Армении уверены, что карты, на которых указано местонахождение более ста тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, имеют для Баку огромное значение и совсем не для мирных целей.
По мнению кандидата в депутаты от оппозиционного блока «Честь имею» востоковеда Вардана Восканяна, «скорейшее разминирование территорий необходимо Баку и Анкаре не для начала массового заселения оккупированных территорий Арцаха, а для подготовки к следующей возможной войне с целью формирования в них военизированных зон».
«Создание подобных военизированных территорий преследует цель по возможности ускорить и упростить окончательную оккупацию Арцаха и расчленение Армении. Очевидно, что интересы России требуют не только сохранение большого армянского населения в Арцахе, что оправдывает присутствие российских миротворческих сил, но и обеспечение безопасности этих миротворцев, что предполагает исключение возможности быстрого развёртывания азербайджано-турецких сил. Поэтому российская сторона не была заинтересована в передаче карт заминированных территорий Баку, и процесс, судя по имеющейся информации, протекал усилиями совершенно другого посредника», – сообщил Восканян.
А экс-президент Армении Серж Саргсян считает, что за карты минных полей можно было требовать вернуть не 15 пленных, а намного больше, ведь карты эти действительно представляют огромную ценность для Баку.
Большую роль в подготовке этого обмена сыграли Соединённые Штаты и послушная им Грузия. Бывший глава Службы нацбезопасности Армении Давид Шахназарян отметил, что передача карт минных полей ускорит милитаризацию Агдамского района Азербайджаном, что лишь усилит опасность и для Карабаха, и для Армении.
«Роль США в этой сделке говорит о том, что они в данном случае выступают не как одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. У американцев гораздо шире полномочия, и последние события раскрывают их интересы в регионе», – прокомментировал Шахназарян обмен.
Ну а госсекретарь США Энтони Блинкен поприветствовал всё произошедшее, подчеркнув «ключевую роль» Тбилиси.

Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
14 июня 2021, 14:55
После 16 июня европейские политические комбинации могут измениться
14 июня 2021, 18:35
Уровень доверия к органам власти Украины – это просто катастрофа
14 июня 2021, 03:55
«Эхо Молдовы»: молдавских специалистов Санду заменит иностранцами
13 июня 2021, 14:10
Запад раздувает конкуренцию за гастарбайтеров между Россией и Казахстаном
13 июня 2021, 20:35
Троцкий в Казахстане и день сегодняшний
13 июня 2021, 18:45
Киев расширяет финансирование борьбы с дезинформацией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2021, 04:55
Названы три причины, почему Крым обойдётся без воды от Украины
08 июня 2021, 09:30
Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным
10 июня 2021, 02:45
Киргизия боится возвращения своих граждан из России
09 июня 2021, 13:55
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины
13 июня 2021, 06:50
Источник раскрыл план "смертельного удара" по России: Как поделят регионы
11 июня 2021, 20:55
Народ попросится под крыло России: Почему Киев не сможет удержать Украину
13 июня 2021, 22:25
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.