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Эрдогану всё мало: Президент Турции попросил Россию построить ему ещё две АЭС

04 октября 2021, 18:50  •  255 • Политика
Эрдоган предложил Путину построить две АЭС на берегу Чёрного моря. "Тогда вместе с АЭС "Аккую" у нас будет три АЭС", - отметил турецкий лидер. В Росатоме заявили, что готовы к переговорам.
Турция хочет, чтобы Россия построила в стране ещё две атомных электростанции в дополнение к уже строящейся. С соответствующим предложением к президенту России Владимиру Путину обратился лично глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Две дополнительные АЭС предполагается разместить в Синопе и Игнеаде на берегу Чёрного моря. При этом на строительство атомной электростанции в Синопе ранее претендовали Япония и Китай. Но ни той, ни другой стране не удалось договориться с Турцией по цене реализации проекта.
У нас есть цель - построить три АЭС. Я спросил у Путина, можем ли мы построить оставшиеся две атомные станции совместно. Тогда вместе с АЭС "Аккую" у нас будет три АЭС,
- приводит издание "Коммерсантъ" слова президента Турции.
Мы всегда открыты к обсуждению возможностей, расширяющих наше сотрудничество с турецкими партнёрами,
- ответили на это в Росатоме.
Напомним, что русская госкомпания с 2018 года строит в Турции на побережье Средиземного моря АЭС "Аккую" за 22 миллиарда долларов. Атомная электростанция будет иметь четыре блока на реакторах ВВЭР-1200 по 1,2 ГВт каждый.

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