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Эрдогану уже мало "Турецкого потока"?

16 октября 2019, 19:39  •  74 • Аналитика

Транзитная агрессия


В Турции курды всегда были и остаются на положении нетитульной нации, примерно как армяне. Анкара, для которой националистическая политика – норма, всегда боролась с любыми проявлениями национализма с их стороны. Однако для военной операции Турции на севере Сирии пресловутая борьба с курдскими террористами – не более чем вуаль, которая должна прикрыть реальный интерес правящих кругов страны.




Ход военных действий весьма чётко изложен в публикации «Военного обозрения»: «ВВС Турции нанесли удар по самопровозглашённой столице Сирийского Курдистана — Камышлы». А упомянутый интерес проистекает прежде всего из давнего стремления Анкары полностью овладеть транзитными нефте- и газопроводами, проходящими из северного Ирака через сирийский Север к портам на юге и юго-западе Турции: Джейхану, Искендеруну и Юмурталыку.


Турция рассчитывает переориентировать трубопроводы из этого нефтегазового региона Сирии с её портов на те же порты на юге страны. И попутно "решить" проблему самопровозглашенного государства курдов в северной Сирии. Для Анкары настоящая головная боль – то, что «государство» является стимулом для повстанческого движения курдов на юге Турции, сопредельного с сирийским курдским регионом.

При этом резко негативная реакция США на такие планы обусловлена тем, что в Вашингтоне не заинтересованы в усилении роли Турции в качестве главного транзитного коридора для нефтегазового сырья из Сирии и с севера Ирака. Иными словами, хватит с неё "Турецкого потока", Южного газового коридора (ЮГК: газопровод Азербайджан — Грузия — Турция — Балканы) и каспийско-средиземноморского нефтепровода БТД (Баку — Тбилиси — порт Джейхан).



В этой связи примечательна информация Федерального агентства новостей еще от 21 июня 2017 года: «Отряды "ССА" (одна из антиасадовских группировок. — Прим. авт.), поддерживаемые возглавляемой США антитеррористической коалицией, нацелены на Дейр-эз-Зор, один из богатейших нефтью и газом регионов Сирии (вблизи стыка границ Сирии, Турции и Ирака. — Прим. авт.). Так, Вашингтон при помощи сирийских боевиков-оппозиционеров намеревается взять под свой контроль энергоресурсы и проходящий через территорию и со скважин этой провинции нефтепровод в Турцию».

Напомним, что до конфликта в Сирии около половины транзита северо-иракской нефти перекачивалось для последующего экспорта в сирийские порты Банияс и Тартус. До трети объёмов приходилось на соседние турецкие порты (Юмурталык, Джейхан, Искендерун) и около 15% — на порты Ливана (Сидон, Триполи), состыкованные с транссирийскими нефтепроводами. Война в Сирии, понятное дело, «заморозила» сирийский и сирийско-ливанский нефтяной транзит.

Зато Турция в сфере внутреннего потребления и реэкспорта вскоре освоила в целом свыше 80% всего объема поставок нефти из Иракского Курдистана, то есть Северного Ирака. Причем доля северо-иракского сырья в фактическом потреблении нефти и нефтепродуктов в Турции уже превысила 60%. А нефть и газ северного региона Сирии, "опекаемого" Турцией с начала внутрисирийского конфликта, почти на 100% ныне потребляются тоже Турцией.

Старые счёты


Транзитные нефтепроводы из Северного Ирака были построены в конце 40-х — начале 70-х, но столь "причудливо", что они неоднократно пересекают северную Сирию и сопредельный юг Турции. Словно всё было построено с заделом на будущие конфликты Анкары с Дамаском за контроль над этими артериями.



А построены они были с севера Ирака к средиземноморским портам потому, что именно через эти коридоры — кратчайшее расстояние до европейского рынка (в отличие от портов Южного Ирака). Понятно, почему очень схожая конфликтная ситуация здесь складывалась еще 60 лет тому назад, когда Сирия и Ливан, получив независимость от Франции, стали обладателями — по крайней мере, географически, — транзитных нефтяных артерий и портов на своей территории.

Но Франция вместе с Великобританией и США в первой половине 50-х попытались было отторгнуть эти нефтепроводы и порты. При этом объединив их в некую международную зону под управлением тех же держав — подобно британско-французскому кондоминиуму в Суэцком канале и по обоим его берегам до середины 50-х включительно.


Но не случилось — по целому ряду взаимосвязанных политических причин. В том числе ввиду противодействия со стороны Турции, вознамерившейся овладеть вместе с США или "сепаратно" близлежащими к ней транзитными нефтепроводами. Напомним, что в 1957 г. Турция и США готовили вторжение в Сирию, ибо ее тогдашние "пронасеровские" власти отвергали предложенный Вашингтоном и Анкарой проект долгосрочной концессии почти по всем транзитным нефтепроводам Сирии.



Кроме того, Турция ещё с конца 30-х годов прошлого века претендовала почти на 90% территории Северной Сирии, что было связано наряду с тем же нефтетранзитным фактором и со стремлением контролировать северо-сирийских курдов.

Однако агрессии тогда воспрепятствовал СССР: 18 октября 1957 г. было опубликовано заявление ТАСС, где, в частности, отмечалось, что
«турецким генштабом совместно с американскими военными советниками разработан оперативный план проведения военных операций против Сирии. Ни у кого не должно быть сомнения, что в случае нападения на Сирию СССР, руководствуясь целями и принципами Устава ООН и интересами своей безопасности, примет все необходимые меры к тому, чтобы оказать помощь жертве агрессии».


Стремление же Анкары полностью овладеть транзитными портами в сопредельном регионе Сирии восходит ещё ко второй половине тех же 30-х годов, когда Турции удалось отторгнуть от Сирии, французского протектората (в 1920-1943 гг.), порт Александретта (нынешний Искендерун) с примыкающим районом. Поскольку уже тогда турецкие власти планировали овладеть северо-иракской нефтью и ее транзитом («Как турки в 1939 году устроили Сирии «обрезание»).



Словом, Турции и поныне хочется полностью овладеть всеми нефте- и газотранзитными маршрутами в обширном регионе, от Черного и Каспийского морей до Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. А для этого нужно во что бы то ни стало "добавить" другие нефтегазовые коридоры к "Турецкому потоку", БТД и ЮГК…
Алексей Чичкин, Виктор Малышев, д.э.н.

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