Эрдогану удалось "взять в заложники" ядерное оружие США - The New York Times

После того как Трамп согласился с тем, что Турция направляет свои войска вглубь Сирии, это привело к кровавой бойне в республике. Это также поспособствовало отказу от успешного пятилетнего американского проекта по сохранению мира на крайне нестабильной границе и "непредвиденной победе четырех американских противников: России, Ирана, сирийского правительства и "Исламского государства" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), пишет The New York Times .

Затем курды вынужденно перешли на другую сторону, отвернувшись от Штатов и подписав соглашение с сирийским президентом. А в Пентагоне пытались сформулировать правильный ответ на тот случай, если турецкие войска снова откроют огонь по американским военным в Сирии.

На минувших выходных чиновники Государственного департамента и Министерства энергетики США "тихо пересматривали планы эвакуации примерно 50 единиц тактического ядерного оружия", которое Соединенные Штаты долгое время хранили под американским контролем на авиабазе Инджирлик в Турции, примерно в 250 милях от сирийской границы.

По сообщению NYT, один из высокопоставленных чиновников США сказал, что эти вооружения теперь оказались "заложниками Эрдогана". Если их вывезти с турецкой авиабазы, это будет значить, что турецко-американскому альянсу пришел конец. А если их там оставить, то это сохранит "ядерную уязвимость", которую нужно было устранить еще давно.





