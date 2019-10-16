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Эрдогану удалось "взять в заложники" ядерное оружие США - The New York Times
16 октября 2019, 19:39 • 46 • Политика
На минувших выходных чиновники Государственного департамента и Министерства энергетики США “тихо пересматривали планы эвакуации примерно 50 единиц тактического ядерного оружия”, которое, со слов одного американского чиновника, оказалось "заложником Эрдогана", пишет The New York Times.
После того как Трамп согласился с тем, что Турция направляет свои войска вглубь Сирии, это привело к кровавой бойне в республике. Это также поспособствовало отказу от успешного пятилетнего американского проекта по сохранению мира на крайне нестабильной границе и "непредвиденной победе четырех американских противников: России, Ирана, сирийского правительства и "Исламского государства" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), пишет The New York Times.
Затем курды вынужденно перешли на другую сторону, отвернувшись от Штатов и подписав соглашение с сирийским президентом. А в Пентагоне пытались сформулировать правильный ответ на тот случай, если турецкие войска снова откроют огонь по американским военным в Сирии.
На минувших выходных чиновники Государственного департамента и Министерства энергетики США "тихо пересматривали планы эвакуации примерно 50 единиц тактического ядерного оружия", которое Соединенные Штаты долгое время хранили под американским контролем на авиабазе Инджирлик в Турции, примерно в 250 милях от сирийской границы.
По сообщению NYT, один из высокопоставленных чиновников США сказал, что эти вооружения теперь оказались "заложниками Эрдогана". Если их вывезти с турецкой авиабазы, это будет значить, что турецко-американскому альянсу пришел конец. А если их там оставить, то это сохранит "ядерную уязвимость", которую нужно было устранить еще давно.
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