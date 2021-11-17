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Эрдогану "подарили" земли русских. Держал обеими руками

17 ноября 2021, 23:25  •  210 • Политика
В Сети опубликовано фото турецкого лидера Реджепа Эрдогана, которому вручили карту "турецкого мира". На ней включены в этот "мир" и русские земли - юг России, а также значительные территории Сибири.
Президент Турции Реджеп Эрдоган запечатлён на фото с картой "Турецкого мира". Эту карту политику преподнёс глава националистической Партии национального движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели.
На фото, опубликованном на страницах партии в соцсетях, сам Бахчели вместе с Эрдоганом держат эту карту.
Примечательно, что в "тюркский мир", по версии Бахчели, входят значительные территории России, а также ряд земель других стран.
Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/OOLtsXsRFj
— MHP (@MHP_Bilgi) November 17, 2021
В частности, "турецкий мир" распространился на Сибирь, юг России, а также охватил Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, часть Китая, Монголии и Ирана.
Это уже не первая попытка Анкары проявить свои территориальные амбиции.
Ранее на одном из местных телеканалов вышел сюжет, в котором ведущий рассказывал, "какие территории войдут в состав Турции к 2050 году".
В их числе названы Греция, Армения, Кипр, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Египет, Ливия, а также Аравийский полуостров и большая часть Средней Азии. Там также были указаны и некоторые российские территории, которые якобы должны отойти Турции.

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