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Эрдогану подарили карту "Тюркского мира" с российскими землями

17 ноября 2021, 23:25  •  104 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В нее включены порядка 20 регионов РФ
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану презентовали карту "Тюркского мира" с российскими территориями. Подарком лидера нации одарил лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели. Соответствующий снимок он опубликовал на странице ПНД в "Фейсбуке".
На эту информацию обратил внимание телеграм-канал "14News". Как отмечает якутское издание, в "Тюркский мир" были включены около 20 регионов России.
"Ранее Тюркская академия наук назвала крупнейший российский регион – Республику Саха (Якутия) – одним из "непризнанных мировым сообществом государственных образований". Позднее сообщение об этом было удалено", – сообщает издание.
На османские аппетиты Эрдогана давно сигнализирует властям РФ известный ученый-востоковед Евгений Сатановский. По его словам, турецкий президент спит и видит, когда распадется Россия, чтобы построить новую Османскую империю. В нее, по замыслам Эрдогана, должны войти не только Крым, но и Якутия, Алтай и Байкал.
Сатановский указывает на тот факт, что в современных турецких школьных учебниках написано, что "тюркский мир простирается от турецких общин в Европе до Северного Ледовитого океана".

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