Эрдогану не удалось договориться в обход России: Как Иран развеял домыслы, объяснил Борис Рожин

Приглашение в телефонном разговоре с российским лидером озвучил президент Ирана Хасан Роухани. Об этом журналистам сообщил иранский посол в России Казем Джалаи, по словам которого, беседа глав двух государств прошла ещё 29 февраля.

Джалаи напомнил, что в этот раз саммит по Сирии "на ротационной основе" пройдёт в иранской столице.

По мнению главного редактора информационно-аналитического центра "Кассад" Бориса Рожина, таким образом Тегеран развеял все домыслы о том, что иранские власти делают попытку "договориться с Эрдоганом" за спиной России, на что намекали разнообразные вбросы о том, что в Дамаске якобы происходит "иранский переворот", между российскими военными и ополченцами из Ирана "происходят столкновения", а Тегеран и Анкара якобы начали "сепаратные переговоры".

"Всё это направлено именно на вбивание клиньев в отношения России и Ирана, которые являются костью в горле для США и Израиля. Кроме того, Иран официально запросил у России помощи в борьбе с коронавирусом", - отметил Рожин в своём Telegram-канале Сolonelcassad.

Напомним, Иран встал на сторону официального Дамаска с первых дней гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году. Для поддержки Башара Асада, а также с целью борьбы с исламистскими террористическими бандформированиями в Сирию были направлены иранские военные, в том числе представители Корпуса исламской революции (КСИР). Тегеран не только делился с сирийскими властями разведданными, но и поставлял оружие армии.