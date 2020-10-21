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Эрдогану дали полезный совет свои же: "Нужно признать Крым частью России"

21 октября 2020, 17:25  •  152 • Политика
Заигрывания Эрдогана с Киевом и его обещания Зеленскому "поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым", вызвали неприятие даже в самой Турции. Свои же дали турецкому полезный совет: "Нужно признать Крым частью России".
Бывший глава МИД Турции Яшар Якыш заявил, что признание Крыма частью РФ является неотъемлемым условием улучшения отношений Анкары и Москвы. Он рассказал, что уже не раз был в Крыму после его воссоединения с Россией и лично видел, что права крымских татар, о которых так горячо говорит Эрдоган, никак не ущемляются.
Более того, по словам Якыша, крымские татары имеют сейчас даже больше прав, чем было при власти Киева, они свободно говорят на родном языке. Поэтому Эрдогану нужно посмотреть на факты более реалистично и признать, что Крым - это часть России.
Сам Якыш считает, что отношения Турции и России не менее важны, чем поддержка связей с крымскими татарами. Он отметил, что крайне необходимо постоянно поддерживать контакты с Москвой, чтобы развивать и улучшать эти отношения.

Напомним, ранее во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Турция "всегда поддерживала и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым". Также турецкий лидер объявил о продолжении строительства жилья "для наших братьев - крымских татар".
Межу тем известный политолог Евгений Сатановский уверен, что Анкара всегда будет считать Крым частью Украины, а Украину - территорией Турции. Эксперт считает, что заявления, подобные тем, что делает Якыш, это не более чем игра "в хорошего и плохого следователя". Они никак не повлияют на грандиозные амбиции Эрдогана, который мечтает стать во главе восстановленной Османской империи.

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