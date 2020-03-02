Эрдогана закрытое небо Сирии не напугало: «Русские не помеха»

Россия и Турция не воюют друг с другом, но они все же воюют одновременно в Идлибе на противоположных сторонах. Да, это не какая-то там опосредованная война, а очень непростое балансирование на грани серьезнейшего конфликта с участием двух сильнейших армий Европы. Наши военные каждодневно убивают турецких союзников, а турки же в последнее время значительно увеличили потери среди асадитов. При этом в Турции на ситуацию смотрят еще радикальнее — многие там полагают, что если бы не было русских в Идлибе, то турецкая армия не потеряла бы так много молодых солдат. Мол, ребята погибли только из-за того, что Москва не дала добро на доступ к воздушному пространству Сирии для турецких ВВС. Смысл в этом, конечно, есть — все-таки современная война без авиации кажется чем-то абсурдным, но вряд ли военные советники Эрдогана не предвидели такой печальный исход прежде, чем военные были отправлены в горячую точку.

Впрочем, эти жертвы стали причиной перехода конфликта на новый уровень. Быть может, так и задумывалось. По крайней мере, теперь Турция может оправдывать любую агрессию необходимостью защищать своих людей. К слову, этим она и занимается. Буквально еще несколько дней назад всплывали новости, согласно которым Анкара тщетно пыталась добиться от Москвы разрешения на полет своих дронов над Идлибом. Но Россия была сурова и непреклонна — никаких полетов, по крайней мере, так сообщалось. Однако после гибели сразу нескольких десятков турецких военных ситуация сильно изменилась.

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Да, теперь над Идлибом летают не только беспилотные летательные аппараты Турции, но и истребители. Так, вчера некоторые из них беспрепятственно вошли в воздушное пространство Сирии и совершили ряд враждебных действий по отношению к законным владельцам этого самого пространства. Кульминацией этого вероломства стало крушение двух сирийских Су-24. Их сбили не те F-16, что турки отправили в Идлиб, а наземные средства ПВО. Но в момент, когда они были подбиты, пилоты вели преследование F-16.

Вслед за этим посыпалась информация о многочисленных дронах турецкой армии, вторгшихся в Идлиб. Причем, речь не только о разведывательных аппаратах, но и об ударных беспилотниках. В общем, теперь у Турции есть воздух. О чем это говорит? Неужели Россия сняла запрет? Впрочем, в самой Турции полагают, что русские — это не большая помеха.

Популярная проправительственная турецкая газета Yeni Şafak опубликовала материал на тему того, как Анкара может действовать в идлибском воздушном пространстве, невзирая на российское присутствие. Согласно основным аргументам автора, ссылающегося на свои источники в военном руководстве Турции, Анкара может без особых проблем наносит удары по сирийцам и всем прочим. Собственно, это и было доказано первого марта отважными турецкими военными. «Вертолеты, танки, склады, системы ПВО, и два самолета» — перечисляется в статье то, что было потеряно Сирийской арабской армией в результате действий янычар. Незадолго до этого автор задавался вопросом — способна ли Турция вообще воевать в Идлибе, если «русские там»? На что военные эксперты ответил положительно, ибо турецкая армия обладает универсальным набором инструментов, позволяющих поражать цели даже на большом расстоянии.

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Основная ставка делается на вышеупомянутые F-16, которые могут оснащаться ракетами различной дальности — от 30 до 70 километров. Более того, на крайний случай припасен козырь в рукаве — крылатые ракеты дальностью 250 километров. То есть, чтобы победить Асада, туркам даже нет необходимости входить в воздушное пространство Сирии, так что русские никак не смогут сдержать Эрдогана. И это серьезная заявка на успех в переговорах с Россией, которые состоятся пятого марта в Москве.

По информации нашего источника в военном руководстве РФ, у Турции, как и у некоторых других стран, принимающих участие в сирийском конфликте, действительно есть возможность наносить удары по территории арабской республики из-за ее пределов. Тут основная проблема состоит в недостаточно развитой системе противовоздушной обороны Сирии. Дамаск еще не обладает достаточным количеством современной техники, чтобы полноценно контролировать периметр, и уж тем более сирийцам трудно сбивать такие цели, как F-16. С-200, которые до сих пор являются одним из столпов сирийской ПВО, безнадежно устарели, хотя и они при умелом использовании могут доставить немало трудностей для нарушителей. А вот по вопросу С-300 Дамаск и Москва пока окончательно не определились. В общем, пока асадитам не позволено полноценно эксплуатировать эти комплексы. Да и если рассматривать эти ЗРК как средство уничтожения турецкой техники, то у Асада и РФ могут возникнуть кое-какие проблемы. Сейчас Москва не настроена усугублять конфликт, поэтому идти во все тяжкие никто не хочет, хотя у самой РФ на северо-западе Сирии достаточно ресурсов для сдерживания «угроз практически любых видов». Независимо от кого они исходят — от Турции, США или Израиля.

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