Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот

В Турции сейчас очень напряженная обстановка. Если посмотреть некоторые турецкие телеканалы, то легко понять, чему посвящена основная масса телепрограмм — теме страданий семей погибших в Идлибе турецких солдат. Регулярно показывают, как плачут матери, детишки остаются без пап, а жены не знают, что делать дальше и как дальше жить. Такие тенденции обозначились еще до недавней крупной трагедии, когда всего лишь за день погибло несколько десятков военных. Сейчас ситуация несколько изменилась

После недавнего удара сирийской авиации (по другой версии — российской — авт.) жертвами стали десятки боевиков и почти четыре десятка военнослужащих турецкой армии, которые каким-то образом оказались в одном месте с теми, кого Дамаск и многие другие считают террористами. Впрочем, есть информация, что погибших на самом деле намного больше — под сотню, а удар, унесший их жизни, не был случайным. Будто бы Дамаск или кто-то еще целенаправленно хотел ликвидировать именно турок. По крайней мере, как нам удалось выяснить, в самой Турции активно обсуждается вероятность причастности к этому российских Воздушно-космических сил. Официальные же турецкие лица, похоже, не совсем удачно координируют свои действия, и так выходит, что сначала один говорит о двадцати погибших, другие увеличивают количество на десяток и так далее. Это создает дополнительную напряженность в турецком обществе, которое в последнее время не очень-то доверяет господину Эрдогану и его окружению. И, по всей видимости, опасаясь какого-то кризиса, турецкие власти не придумали ничего интереснее, чем отключить социальные сети.

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Впрочем, отключены не только соцсети, но многие другие ресурсы. Кроме Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, даже видеохостинг YouTube не пожалели. Вероятно, посредством таких мер Анкара желала ограничить возможность граждан и различных активистов распространять информацию, в том числе и вбросы, о количестве и обстоятельствах гибели турецких военных в Идлибе. Более того, в Турции даже ввели военное положение, которое, правда, на жизни обычных граждан пока никак не отразилось, если не считать отключенных мессенджеров и соцсетей. Впрочем, и тут ситуация, на самом деле, не такая уж и запущенная. Сегодня никаких проблем с соцсетями и прочими ресурсами в Турции уже нет. По крайней мере, нам без проблем удалось пообщаться с людьми из различных регионов посредством WhatsApp и Facebook. Более того, наши собеседники отметили, что и вчера полноценного отключения не было — наблюдались лишь небольшие задержки в отправке сообщений. Но так было всего несколько часов. То есть угрозы во что-то реальное так и не вылились.

По поводу происходящего в Турции почему-то существует не так много теорий. Одно из наиболее интересных объяснений предлагает российский военный эксперт Алексей Леонков.

— Как я уже говорил, тяжелее всего в этой ситуации Реджепу Тайипу Эрдогану. Высока вероятность, что его просто подставили. Да, турецкие военные погибли, но как они погибли? Оказались под ударами сирийцев, которые уничтожали террористов. Почему они оказались в одном месте? Явно неспроста, но, высоковероятно, что Эрдоган об их местоположении мог вообще ничего не знать. То есть и солдат и Эрдогана подставили.

«СП»: — В одной из наших бесед вы упоминали, что в армии у Эрдогана есть недоброжелатели, и оттого у него не все идет гладко в Сирии. Получается, что такое могли подстроить, например, оппозиционно настроенные генералы? По крайней мере, один из них.

— Возможно, но тут сложно найти конкретного виновника. Нельзя исключать некоего участия Запада, который довольно хорошо осведомлен о происходящем в Идлибе и имеет там своих представителей из числа советников и членов террористических и прочих группировок.

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«СП»: — И какова же цель этой подставы?

— Если анализировать происходящее, то можно прийти к выводу, что в Турции готовится очередной военный переворот. Очень активизировались оппозиционные силы Турции, серьезно окрепшие в последнее время за счет побед на различных региональных выборах и получающие некоторую поддержку западных стран. Они совершают регулярные нападки на Эрдогана и его политику, и это находит определенный отклик среди населения. Такое чувство, будто определенные силы подготавливают почву для очередного переворота. А я напомню, что со стороны Штатов была распространена довольно странная информация о том, что второй переворот Эрдоган не переживет. Это серьезный намек ему, что надо опасаться не только за власть, но и за собственную жизнь.

«СП»: — Чего же теперь ждать от Эрдогана, загнанного в угол?

— Как видно, ситуация чуть успокоилась. Надо решить проблемы с координацией на месте, и это не единственный вопрос. Сейчас, вероятно, стороны попытаются перевести все в русло переговоров. И это, наверное, лучшее, что можно сейчас сделать, потому как обстановка накалена. Эрдоган в очень сложном положении, и ему в любом случае не следует идти на конфликт с Россией, иначе это может грозить серьезным усугублением его личного кризиса и обстановки в Турции. Но проблема в том, что даже если стороны сумеют достичь мирного соглашения, террористы и иже с ними не будут сидеть сложа руки. Их главная цель, как я уже многократно говорил, поссорить Россию и Турцию, довести их до конфликта. И, к сожалению, пока что у них частично получается. Однозначно необходимо лишить их такой возможности. Быть может, на ближайших переговорах стороны поднимут это вопрос и предложат решения, которые всех удовлетворят.

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