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Эрдогана в Киеве приветствовали хором: "Героям слава!"

03 февраля 2022, 19:05  •  21 • Политика
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом на Украину.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал караул лозунгом украинских националистов: "Слава Украине!" В ответ ему хором ответили военнослужащие: "Героям слава!"
Момент был зафиксирован в прямой трансляции, которую вели местные телеканалы.
Отметим, что такое приветствие от Эрдогана не впервые. В феврале 2020 года, когда Эрдоган приезжал на Украину с визитом, он точно так же обратился к почётному караулу.
Прежде турецкий лидер заявлял, что не видит ничего зазорного в приветствиях на чужой территории. Он пояснял, что эта фраза является официальным приветствием Украины.
Напомним, приветствие "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" весной 1941 года было принято в качестве приветствия между националистами, которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией.

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