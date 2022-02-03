Эрдогана в Киеве приветствовали хором: "Героям слава!"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом на Украину.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал караул лозунгом украинских националистов: "Слава Украине!" В ответ ему хором ответили военнослужащие: "Героям слава!"

Момент был зафиксирован в прямой трансляции, которую вели местные телеканалы.

Отметим, что такое приветствие от Эрдогана не впервые. В феврале 2020 года, когда Эрдоган приезжал на Украину с визитом, он точно так же обратился к почётному караулу.

Прежде турецкий лидер заявлял, что не видит ничего зазорного в приветствиях на чужой территории. Он пояснял, что эта фраза является официальным приветствием Украины.

Напомним, приветствие "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" весной 1941 года было принято в качестве приветствия между националистами, которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией.