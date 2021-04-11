|
Эрдогана пригласили посетить Крым
11 апреля 2021, 14:25 • 80 • Политика
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить полуостров, сообщает в воскресенье, 11 апреля, «РИА Новости».
«Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления», — приводит агентство слова политика.
Гемпель также подчеркнул, что Турции необходимо выстраивать экономические отношения с полуостровом, а Эрдогана призвал обратить внимание на «национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека», передает «Газета.ру».
Днем ранее Эрдоган в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил решение турецкого правительства не признавать «аннексию Крыма».
По словам турецкого президента, его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также «Крымскую платформу», которая якобы направлена на объединение украинских территорий.
По словам депутата Государственной думы Руслана Бальбека, президент Турции сказал то, что хотел услышать президент Украины, но это не свидетельствует о том, что за этими высказываниями обязательно последуют конкретные действия.
Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 апреля 2021, 04:50
|
07 апреля 2021, 09:35
|
07 апреля 2021, 02:15
|
08 апреля 2021, 00:15
|
09 апреля 2021, 09:15
|
04 апреля 2021, 16:30
|
07 апреля 2021, 05:55