Эрдогана постигла "судьба Лукашенко": Турция лишилась сразу двух соревнований

Эрдоган назвал отмену финала Лиги чемпионов в Турции политическим решением, перенос этапа гонок "Формула–1" – тоже. Ранее по политическим мотивам соревнования перенесли из Белоруссии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с резкой критикой на УЕФА и организаторов гонок "Формула–1"за перенос соревнований из его страны. Гневные заявления турецкого лидера приводит телеканал TRT.

Речь идёт о переносе финального матча Лиги чемпионов между клубами "Манчестер Сити" и "Челси" из Стамбула в португальский город Порту. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Турции недавно также был отменён.

Я считаю, что были приняты политические решения, что по УЕФА, что по "Формуле-1,

- заявил по этому поводу Эрдоган.

В УЕФА оправдались за перенос финала Лиги Чемпионов тем, что если бы матч проходил в Турции, то футболистам пришлось бы провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет. Организаторы гонок "Формула-1" также заявили, что их решение связано с коронавирусными ограничениями в Турции.

Напомним, что ранее похожая судьба постигла Белоруссию. Организаторы ЧМ по хоккею перенесли соревнования в соседние страны. Причиной стало давление спонсоров чемпионата, которые не нравится лидер Белоруссии Александр Лукашенко.