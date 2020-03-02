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Эрдогана остановили: Турция пока не рискнула закрыть Босфор российским кораблям

02 марта 2020, 15:35  •  142 • Война
«Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе», — сообщали информагентства на прошлой неделе. Отмечалось, что подобное решение может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё от 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Турцию таким правом в случае если она сочтет себя «находящейся под угрозой непосредственной военной опасности». Турецкие СМИ отмечали, что закрытие прохода коснется не только военных, но и гражданских морских судов, намекая при этом, что запрет может распространиться только на российские корабли.
В это же время вышедшие из Севастополя фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» на борту приближались к проливам со стороны Черного моря — с курсом на Сирию. Понятно, что одной из их основных задач является поддержка сирийской армии, которая сейчас сражается в Идлибе с боевиками исламистами, поддерживаемыми турецкими военными. И попасть ракеты, запущенные с этих фрегатов, могут и по подразделениям армии Турции, как это было в конце февраля, когда погибло более 30 турецких военнослужащих. Впрочем, в Минобороны РФ отметили, что российские военные не наносили тогда удары по данному району, а согласно представленным координатам, в районе операции сирийской армии у населенного пункта Бехун турецких солдат «не было и не должно было находиться». Тем не менее, известно, что российские ВКС поддерживают с воздуха сирийскую армию и не исключено, что могут быть нанесены удары «Калибрами» со стороны Средиземного моря.
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В общем, пропускать российские фрегаты через черноморские проливы Турции было не резон. И если вспомнить недавний запрет Анкары на пролет над своей территорией военно-транспортному самолёту Ту-154 ВКС РФ, двум фронтовым бомбардировщикам Су-24М и воздушному судну Росгвардии, то Турция вполне готова решиться на закрытие Босфора. И если военные самолёты добрались до авиабазы Хмеймим окружным путём — над Каспийским морем и территориями Ирана и Ирака, то кораблям из Черного моря в Средиземное можно попасть лишь через проливы. Гонять корабли и транспортные суда из состава Балтийского и Северного флотов гораздо дальше и накладнее. В общем, «Сирийский экспресс» ВМФ России, который доставляет грузы в сирийский порт Тартус, где расположена российская база, был под угрозой реального срыва.
В минувшие дни, если посмотреть на интерактивную карту, возле проливов Босфор и Дарданеллы образовалась «пробка» с двух сторон из множества судов — Турция преднамеренно снизила проходимость проливов. Однако фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» прошли её без проблем и уже находятся у берегов Сирии, где вошли в состав сил постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. Следом за ними через проливы проследовал и большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск». Турция ограничилась лишь сопровождением российских кораблей катерами береговой охраны и морской полиции.
Напомним, что до прихода «подкрепления» в составе группировки находились фрегат с управляемым ракетным оружием «Адмирал Эссен» (проект 11356 — однотипный с «Макаровым» и «Григоровичем»), патрульный корабль дальней морской зоны «Дмитрий Рогачев» (проект 22160), базовый тральщик «Иван Антонов» (проект 12700) и две дизель-электрические подводные лодки Б-261 «Новороссийск» и Б-265 «Краснодар», а также суда обеспечения. Появление в составе эскадры двух фрегатов заметно усилит её боевой потенциал.
Корабль проекта 11356 правильнее называть сторожевым кораблем дальней морской зоны, но по своему тоннажу, вооружению и характеру выполняемых задач он вполне подходит и под классификацию фрегата. Из действующих кораблей этой «адмиральской линейки» в строю три корабля — «Макаров», «Григорович» и «Эссен», все поступили в состав Черноморского флота в 2016—2017 гг. Эти корабли унаследовали лучшие свойства своих предшественников, но получили качественно новое вооружение и электронное оснащение. На фрегатах имеется взлетно-посадочная площадка для вертолета Ка-27 и ангар для него. Изменившаяся архитектура корпуса и надстроек выполнена по технологии «стелс» и отвечает требованиям малой заметности. Дальность плавания корабля составляет 4 850 морских миль при скорости в 14 узлов (максимальная скорость — 30 узлов). Автономность — 30 суток. Экипаж — 180 человек, помимо которого на борту может находиться до 20 морских пехотинцев.
Вооружение корабля состоит из восьми ячеек универсального корабельного комплекса с вертикальным пуском, в том числе для пусков крылатых ракет «Калибр-НК», универсальной автоматической 100-мм артиллерийской установки А-190, зенитного ракетного комплекса «Штиль-1», позволяющая осуществлять круговую оборону от всех средств воздушного нападения, двух шестиствольных скорострельных 30-мм установок АК-630М.
— Формального повода для закрытия проливов российским кораблям у Турции нет. По крайней мере, пока нет, — говорит экс-командующий Черноморским флотом (1998−2002 гг.) адмирал Владимир Комоедов. — Согласно конвенции Монтрё в случае участия Турции в войне, а также угрозы войны, она может запретить проход через проливы любых военных судов. Но ведь Россия не находится в состоянии войны с Турцией! И закрытие Босфора и Дарданелл будет свидетельствовать лишь о том, что такая вероятность крайне велика. Пойдет ли турецкий Эрдоган на такой шаг? Маловероятно, с учетом того, что именно ему такой поворот событий не нужен.
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Ну, а если Босфор действительно закроют, то для нашего обеспечения группировки в Сирии появятся непоправимые сложности. Ведь могут турки закрыть и воздушное пространство для пролета российских военно-транспортных самолётов, тогда останется один путь — вокруг Скандинавии, минуя Великобританию, Атлантический океан и Средиземное море. Это не близкий путь, к тому весьма затратный для наших ВМФ. И здесь всё зависит от позиции и, самое главное, договоренностей между лидерами двух стран.
Встреча Путина и Эрдогана, анонсированная на 5 марта, действительно будет иметь большое значение по урегулированию вооруженного противостояния в сирийском Эдлибе. С большой долей вероятности можно предположить, что разговор пойдет и о черноморских проливах. Не только потому, что встреча запланирована в Стамбуле, на берегу пролива Босфор и Эрдоган, такой, махнет в его сторону рукой и типа скажет: «Вот закрою его, тогда попляшете!». А Путин, такой, памятуя слова советского главы МИД Андрея Громыко, парирует: «Да мы тут второй пролив пророем ракетами по вашей территории!». Понятно, что подобный диалог вряд ли состоится, однако некий шантаж со стороны Турции по проливам действительно будет. И здесь Путину необходимо иметь веские контраргументы для поиска компромисса.
Всё же стоит надеяться, что Турция Босфор и Дарданеллы не закроет. В пользу такого решения говорит и нынешний проход фрегатов и БДК Черноморского флота в Средиземное море. А 1 марта два военно-транспортных самолёта ВКС России Ту-154Б-2 беспрепятственно проследовали через воздушное пространство Турции и прибыли на российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. И это тоже очень хороший знак.
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