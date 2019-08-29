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Эрдогана не узнали на МКС: Робот "Федор" не смог идентифицировать президента Турции
29 августа 2019, 04:54 • 62 • Политика
На борту МКС провели первые испытания экзоскелета робота "Федора". Первый андроид-космонавт прокомментировал сеанс связи с Путиным и не узнал Эрдогана.
На Международной космической станции прошли первые испытания экзоскелета российского человекоподобного робота "Фёдора". Об этом сообщил сам первый в мире робот-космонавт на своей странице в Twitter.
Экзоскелет позволяет роботу работать в режиме копирования. Надев специальную маску и перчатки, человек-оператор может заставить "Федора" повторять за ним все движения рук и головы.
Также он прокомментировал недавний сеанс связи между МКС и Землей, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Примечательно, что российского лидера "Федор" узнал, а турецкого - нет.
Напомним, что "Федор" прибыл на МКС 27 августа на российском космическом корабле "Союз МС-14". Пристыковаться к космической станции роботу удалось только со второго раза - отказала одна из систем МКС, которая была произведена не в России.
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