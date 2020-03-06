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Эрдогана едва не оставили без рукопожатия: Глава МИД Турции не сразу заметил протянутую руку
06 марта 2020, 04:35 • 61 • Политика
Эрдоган решил отдельно переговорить с министрами иностранных дел России и Турции. Разговор выдался настолько оживлённым, что глава МИД Турции не сразу подал руку своему президенту.
Глава МИД Турции не сразу подал руку турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану после его пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Момент попал в объектив журналистов.
На опубликованных кадрах видно, как глава Турции подходит к главе МИД России Сергею Лаврову, они пожимают друг другу руки и начинают о чём-то оживлённо беседовать. Затем к разговору присоединяется глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Эрдоган протягивает ему руку, но тот не замечает и продолжает разговор с Лавровым. Только спустя некоторое время Чавушоглу замечает зависшую руку президента Турции и поспешно её жмёт.
Напомним, что переговоры президентов России и Турции продолжались в Кремле почти шесть часов. Лидеры обсуждали ситуацию в сирийской провинции Идлиб и пути её разрешения. Стороны договорились о совместном патрулировании трассы М-4.
Фото: скриншот Twitter/@Kremlinpool_RIA
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