Эрдогана едва не оставили без рукопожатия: Глава МИД Турции не сразу заметил протянутую руку

Глава МИД Турции не сразу подал руку турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану после его пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Момент попал в объектив журналистов.

На опубликованных кадрах видно, как глава Турции подходит к главе МИД России Сергею Лаврову, они пожимают друг другу руки и начинают о чём-то оживлённо беседовать. Затем к разговору присоединяется глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Эрдоган протягивает ему руку, но тот не замечает и продолжает разговор с Лавровым. Только спустя некоторое время Чавушоглу замечает зависшую руку президента Турции и поспешно её жмёт.

Эрдоган решил отдельно переговорить с министрами иностранных дел России и Турции. Путин подождал, а потом присоединился, - комментирует видеозапись в Twitter @Kremlinpool_RIA.

Напомним, что переговоры президентов России и Турции продолжались в Кремле почти шесть часов. Лидеры обсуждали ситуацию в сирийской провинции Идлиб и пути её разрешения. Стороны договорились о совместном патрулировании трассы М-4.

Фото: скриншот Twitter/@Kremlinpool_RIA