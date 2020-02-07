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Эрдоган знает, что его протеже обстреливают русских: о "двойной игре" Турции заявил военный эксперт Кнутов

07 февраля 2020, 10:09  •  5 • В мире
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с Царьградом назвал действия Турции в Сирии актом агрессии и нарушением международного права. По словам эксперта, Турция ведёт двойную игру, поддерживая радикальные группировки в Сирии и срывая договорённости.
В разговоре с Царьградом военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал ситуацию в Сирии, заявив, что президент Турции Реджеп Эрдоган ведёт двойную игру.
"Эрдогана не устраивает то, что в Сирии пришли к власти силы, которые и находятся у власти. Силы, которые не поддерживают возрождение Османской империи, это с одной стороны, и с другой стороны, они являются более-менее светскими, и выступают за сохранение мира между всеми конфессиями. Эрдогану нужно расширение, возрождение Османской империи. И он делает ставку, естественно, на радикальные бандформирования и группировки. И эти радикальные формирования и группировки, мы знаем, ведут обстрел нашей авиабазы "Хмеймим", они совершают диверсии, теракты, вот сейчас готовят провокацию "Белых касок". И Эрдоган это всё прекрасно знает. Потому что у него своя игра", - пояснил Кнутов.
По его словам, эта игра Эрдогана ещё связана отчасти с Вашингтоном. Кнутов полагает, что Турция осознаёт, что она является членом НАТО. И каких-то действий в сторону разрыва Анкара предпринимать не готова.
"Да, в области технологий они купили у нас С-400, это хорошо. Они сотрудничают с нами в области атомной энергетики, ещё по целому ряду проектов, и это всё очень позитивно. Но тот курс, который проводится Эрдоганом, это отчасти поддержка неких сил, различных группировок", - добавил Кнутов.
Он добавил, что если брать отношения Стамбула и Вашингтона, нужно смотреть на карту.
"У нас справа Ирак, потом идёт север Сирии, который контролируется курдами, но на самом деле американцами. Американцы высадили там свои патрули, они взяли под свой контроль все нефтяные месторождения. А дальше пошла сирийская территория Идлиб. И вот Идлиб в данном случае является препятствием для того, чтобы те же самые газопроводы из Ирака, соответственно, шли в район Турции к Средиземному морю. То есть это такое серьёзное препятствие. И контроль за Идлибом для Турции, для Вашингтона принципиален. То есть для Турции принципиален с точки зрения её присутствия в Сирии и возможности давить на Дамаск и на Россию. А для Вашингтона это в первую очередь газовый поток, который можно было бы из Катара и так далее сразу направить в Средиземное море, и тут же уже думать о доставке газа в Европу. То есть это такая политика долгосрочная по удушению российского газа в этом районе", - пояснил Кнутов.
Эксперт пояснил, что Россия и Сирия сегодня пытаются дать отпор и Эрдогану, и группировкам террористов, которых так или иначе он поддерживает.
"Эти группировки умеренные, Дамаск готов с ними договариваться о том, чтобы произошло разоружение, и они участвовали в политическом диалоге и в выборах. В нормальном политическом процессе. Вот здесь возникает естественное противоречие. Потому что Эрдоган не выполняет своих обязательств по разоружению вот этих радикальных групп. Они ему нужны. И то, что он в их поддержку перебросил войска, не предупредив ни нас, ни Дамаск, соответственно, было с его стороны величайшей ошибкой. Потому что у нас есть прямая линия. Он должен был сообщить. Хотя, опять же, на каком основании? Это непонятно. Потому что Дамаск не просил Турцию вводить туда войска. Вообще-то это акт агрессии со стороны Турции, если говорить с точки зрения международного права", - считает Кнутов.

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