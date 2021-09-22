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Эрдоган заявил в ООН об "аннексии" Крыма и защите "прав крымских татар"

22 сентября 2021, 01:20  •  64 • Политика
Эрдоган заявил на Генассамблее ООН об "аннексированном" Крыме. "Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар", - добавил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что важно сохранить территориальной целостности Украины, включая "аннексированный" Крым. Заявление прозвучало в ходе выступления турецкого лидера на Генассамблее ООН.
Ранее представители Турции приняли участие в украинском саммите "Крымская платформа", на котором обсуждались варианты возвращения русского полуострова обратно под власть Украины. Также МИД Турции заявил о непризнании выборов в Госдуму России в Крыму.
Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар,
- заявил Эрдоган в ООН.
Напомним, что весной 2014 года жители Крыма проголосовали на референдуме за выход из состава Украины и возвращение в состав России. Однако Запад, выключая Турцию, отказывается признавать выбор крымчан.

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