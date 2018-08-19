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Эрдоган заявил о старте работ по созданию канала между Черным и Средиземным морем

19 августа 2018, 00:09  •  70 • В мире
Президент Турции озвучил проект альтернативы проливу Босфор, который получит название «Стамбул».
Турция активно работает над подготовкой строительства канала «Стамбул», который станет альтернативой проливу Босфор. Такое заявление сделал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, протяженность новой водной артерии, которая свяжет Черное и Средиземное моря, составит 43 километра. При этом по обеим сторонам водного пути будут построены два новых турецких города, добавил он.
«Это крупнейший проект в истории Турции, который представляет для страны стратегическое значение, и мы готовы к его реализации», - заявил Эрдоган под рукоплескания своих сторонников.
Такое сообщение турецкий лидер сделал во время своего выступления на съезде правящей Партии справедливости и развития Турции, главой которой он является.

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